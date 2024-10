Single-Ladys sollen um ihn kämpfen: Dieser Mann will der neue Bachelor werden!

Petershagen/Köln - Vor drei Monaten zog Realitystar Marco Cerullo (35) nach fünf gemeinsamen Jahren mit Ex-Freundin Christina Grass (36) einen Schlussstrich unter die Beziehung . Schon bald will er deshalb in die Rolle seines Lebens schlüpfen.

"Ich hätte natürlich Bock auf den Bachelor, warum nicht", lautete das indirekte Bewerbungsschreiben an RTL . Dabei war er vor sieben Jahren selbst bei "Die Bachelorette" zu Gegend und kämpfte damals bis zu seinem Aus in der fünften Nacht der Rosen um das Herz von Jessica Haller (34).

Im Januar war der 35-Jährige an der Seite zahlreicher anderer Promi-Männer beim "RTL Turmspringen" dabei. © IMAGO / Future Image

Ohnehin kündigte der gelernte Fahrzeuglackierer an, in naher Zukunft wieder in einigen Shows dabei zu sein. "Mich sieht man in nächster Zeit auf jeden Fall in ein paar Formaten. Da kommt einiges."

Um welche spannenden TV-Projekte es sich dabei im Detail handeln wird, konnte Marco noch nicht verraten.

Als neuer Schnittrosenverteiler will er dagegen aber nicht zu früh vor der Ladys-Villa stehen. Denn: Die erloschene Liebes-Flamme mit seiner Christina ist offenbar noch nicht zu lange aus. "Liebe aktuell ... Ich komme ja gerade aus einer fünfjährigen Beziehung. Das muss man erst mal verarbeiten."

Nachdem "Der Bachelor" in der jüngst über die Mattscheibe gelaufenen Staffel von zwei Männern gleichzeitig gespielt wurde, steht aktuell die Frage im Raum, ob RTL auch 2025 wieder doppelte Männlichkeit ins Rennen schicken wird. Vielleicht sogar mit Marco?