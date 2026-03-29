So verliebt wie nie: Diese Geburtstags-Überraschung rührt Nico Legat zu Tränen

Wermelskirchen - Vom Bad Boy zum Gefühlsmenschen: TV-Macho Nico Legat wird zu seinem Geburtstag am Sonntag von seiner Freundin überrascht und ist völlig überwältigt.

Ballons, Fotos und ganz viel Liebe: Mit dieser Aktion trifft seine Freundin mitten ins Herz von Nico Legat (28). © Bildmontage: Instagram Screenshot/ nico.legat

Während der Reality-TV-Star eigentlich mit seinen Eltern verabredet war, lief in der gemeinsamen Wohnung heimlich die große Geburtstags-Mission.

Freundin Laura verwandelte das Wohnzimmer in eine echte Liebeserklärung: Luftballons an der Decke, daran befestigt kleine Fotos der beiden, eine riesige "28" auf der Couch und darüber ein "Happy Birthday"-Banner.

Als Nico nach Hause kam, war die Überraschung perfekt und die Emotionen für den 28-Jährigen überwältigend. Der sonst so harte Typ konnte seine Gefühle kaum zurückhalten.

"Wie man sehen kann, ich hab ein bisschen Pipi in den Augen", gesteht er in seiner Instagram-Story offen. Laura sei die Liebe seines Lebens.

"Ich bin der glücklichste Mann überhaupt, das ist schon echt schön", hält Nico fest. Später will das Paar noch gemeinsam essen gehen und den Tag entspannt ausklingen lassen.