So verliebt wie nie: Diese Geburtstags-Überraschung rührt Nico Legat zu Tränen
Wermelskirchen - Vom Bad Boy zum Gefühlsmenschen: TV-Macho Nico Legat wird zu seinem Geburtstag am Sonntag von seiner Freundin überrascht und ist völlig überwältigt.
Während der Reality-TV-Star eigentlich mit seinen Eltern verabredet war, lief in der gemeinsamen Wohnung heimlich die große Geburtstags-Mission.
Freundin Laura verwandelte das Wohnzimmer in eine echte Liebeserklärung: Luftballons an der Decke, daran befestigt kleine Fotos der beiden, eine riesige "28" auf der Couch und darüber ein "Happy Birthday"-Banner.
Als Nico nach Hause kam, war die Überraschung perfekt und die Emotionen für den 28-Jährigen überwältigend. Der sonst so harte Typ konnte seine Gefühle kaum zurückhalten.
"Wie man sehen kann, ich hab ein bisschen Pipi in den Augen", gesteht er in seiner Instagram-Story offen. Laura sei die Liebe seines Lebens.
"Ich bin der glücklichste Mann überhaupt, das ist schon echt schön", hält Nico fest. Später will das Paar noch gemeinsam essen gehen und den Tag entspannt ausklingen lassen.
Nico Legat: Freundin Laura half ihm aus dunkler Phase
Dass man Nico so verliebt sieht, überrascht viele. Schließlich sorgte der Sohn von Ex-Fußballprofi Thorsten Legat (57) in der Vergangenheit eher für Schlagzeilen, Skandale und Beziehungs-Dramen.
Besonders sein Auftritt bei "Temptation Island" 2023 blieb in Erinnerung: Dort ging er seiner damaligen Freundin Sarah Liebich (25) mehrfach fremd.
Immer wieder musste sich Nico danach für sein Verhalten rechtfertigen. Alkohol und Frauen bestimmten lange Zeit sein Leben, bis er die Reißleine zog.
Im Mai 2025 begab er sich nach eigenen Angaben in eine Suchtklinik auf Mallorca, um seine Probleme in den Griff zu bekommen. Dort lernte er auch seine heutige Freundin Laura kennen, die als Teil des Teams in der Psychiatrie arbeitete. Seitdem ist sie seine wichtigste Stütze.
Und auch Laura zeigt öffentlich, wie viel ihr an Nico liegt. Zu seinem Geburtstag schreibt sie auf Instagram: "Obwohl der Anfang voller Unsicherheiten war, spüre ich mit jedem Tag mehr, wie stark wir sind. Du bist mein Anker, mein Abenteuer, mein Zuhause. Ich liebe dich heute, morgen und für alle Zeit."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram Screenshot/ nico.legat