"Sommerhaus"-Zoff zu viel? Reality-Sternchen landet in Klinik

Köln – Große Sorge um Reality-Sternchen Sarah Joelle Jahnel (36)! Die " Sommerhaus der Stars "-Teilnehmerin soll seit Anfang der Woche in einer Kölner Klinik sein, offenbar wegen starker psychischer Probleme.

Sarah Joelle Jahnel (36) und ihr Ex-Freund Ersin (37) im "Sommerhaus". © RTL / Stefan Gregorowius

Wie die Bild berichtet, soll es der 36-Jährigen mittlerweile etwas besser gehen. Sie wurde demnach auf eine offene Station verlegt.

Doch die vergangenen Wochen scheinen ihre Spuren hinterlassen zu haben. Ihr Anwalt erklärte in einem offiziellen Statement:

"Im Namen meiner Mandantin möchte ich klarstellen, dass sie sich derzeit in einer Klinik befindet, um zur Ruhe zu kommen, neue Kraft zu schöpfen und ihre Gesundheit zu stabilisieren."

Was genau Sarahs Zusammenbruch ausgelöst hat, bleibt unklar – der Jurist deutet jedoch an, dass die Kölnerin zuletzt massiv unter Druck stand.

"In den vergangenen Wochen war Frau Jahnel wiederholt Ziel von psychischer Belastung, Drohungen und gezielten Provokationen, die sie emotional stark getroffen haben", so der Anwalt weiter.