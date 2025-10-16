"Sommerhaus"-Zoff zu viel? Reality-Sternchen landet in Klinik
Köln – Große Sorge um Reality-Sternchen Sarah Joelle Jahnel (36)! Die "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin soll seit Anfang der Woche in einer Kölner Klinik sein, offenbar wegen starker psychischer Probleme.
Wie die Bild berichtet, soll es der 36-Jährigen mittlerweile etwas besser gehen. Sie wurde demnach auf eine offene Station verlegt.
Doch die vergangenen Wochen scheinen ihre Spuren hinterlassen zu haben. Ihr Anwalt erklärte in einem offiziellen Statement:
"Im Namen meiner Mandantin möchte ich klarstellen, dass sie sich derzeit in einer Klinik befindet, um zur Ruhe zu kommen, neue Kraft zu schöpfen und ihre Gesundheit zu stabilisieren."
Was genau Sarahs Zusammenbruch ausgelöst hat, bleibt unklar – der Jurist deutet jedoch an, dass die Kölnerin zuletzt massiv unter Druck stand.
"In den vergangenen Wochen war Frau Jahnel wiederholt Ziel von psychischer Belastung, Drohungen und gezielten Provokationen, die sie emotional stark getroffen haben", so der Anwalt weiter.
Liebes-Aus mit Folgen: Ärzte raten von TV-Auftritt ab
Ein möglicher Hintergrund: der Beziehungsstreit mit Ex-Freund Ersin, mit dem Sarah aktuell in der RTL-Show zu sehen ist.
Schon während der Dreharbeiten knirschte es gewaltig zwischen den beiden und erst vor wenigen Tagen machte die 36-Jährige das Beziehungs-Aus öffentlich.
Zudem habe es laut Anwalt in den letzten Wochen "Verbreitungen von Halbwahrheiten und privaten Informationen durch Personen aus ihrem früheren Umfeld" gegeben.
Ob die Trennung letztlich ausschlaggebend für ihren Klinikaufenthalt war, ist jedoch nicht bestätigt.
Ende Oktober soll in Köln die Wiedersehens-Show zur aktuellen Staffel aufgezeichnet werden. Ob Sarah daran teilnehmen wird, steht noch in den Sternen.
Zwar hoffe RTL laut Bild weiterhin auf ihre Teilnahme, doch die Klinik soll ihr davon abgeraten haben. Eine erneute Konfrontation mit Ersin könne in ihrem aktuellen Zustand zu viel sein.
