Sonnenbaby von den "Teletubbies" ist Mutter geworden!

Kent (England) - Kinder der 90er werden sich bestimmt noch ganz genau an sie erinnern: Jessica, kurz "Jess", Smith (28) war jahrelang als "Sonnenbaby" in der beliebten Kinderserie "Teletubbies" zu sehen. Heute ist die Britin eine erwachsene Frau, die privat ihr großes Glück gefunden hat.

Freunde und Fans beglückwünschten das Paar in den Kommentaren unter dem Posting. So schrieb ein Follower: "Viel Glück beim Muttersein. Du schaffst das. Du wirst eine super Mutter sein. Genieße die Liebe und das Zusammensein."

Nun war es endlich so weit. In ihrem aktuellsten Beitrag verkündete Jessica die Geburt ihres Kindes und kommentierte: "Eine ganze Woche mit dir." Vater des Neugeborenen ist Ricky Latham, mit dem Jess schon viele Jahre zusammen ist. Ob die Britin nun ein Mädchen geboren hat, verriet sie jedoch nicht.

Dazu postete Jessica ein Ultraschallbild und schrieb ganz romantisch: "Wenn aus zwei drei werden." Laut eines damaligen Berichts der New York Post sollte die 28-Jährige ein Mädchen kriegen, welches im Januar zur Welt kommen sollte.

Hinter dem Sonnenbaby steckte jahrelang Jessica Smith (28). © Screenshot/YouTube

Die von der BBC produzierte Kinderserie "Teletubbies" wurde 1999 das erste Mal auf KiKA ausgestrahlt und begeisterte vor allem die kleinen Zuschauer ganz schnell. Obwohl die Serie ziemlich beliebt war, wurde sie 2001, in Deutschland zwei Jahre später, schon wieder abgesetzt.

Gründe dafür gab es viele. Böse Zungen behaupteten, die "Teletubbies" würden laut dem Mirror homosexuelle Propaganda betreiben. Bedenklich sei vor allem die Figur Tinky-Winky gewesen. Die violette Farbe, die Handtasche und vor allem die Form seiner Antenne seien eindeutigen Hinweise gewesen.

Letztere würde nämlich an das Symbol des "rosa Winkel" erinnern, welches im Nationalsozialismus dazu verwendet wurde, um homosexuelle Häftlinge in Konzentrationslagern zu kennzeichnen - so die Behauptung.

Auch wenn die Serie nach nur vier Jahren im TV aus dem Programm gestrichen wurde, hat sie bei den meisten mächtig Eindruck hinterlassen. Besonders im Kopf blieb neben Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa und Po vor allem auch das süße Lächeln des Sonnenbabys.