Standing Ovations bei Preisverleihung: Instagram-Account rührt zu Tränen

Von Madita Eggers

Hamburg - Bereits zum 14. Mal sind am Mittwochabend die "emotion"-Awards in Hamburg verliehen worden. Ausgezeichnet in sieben Kategorien wurden inspirierende Frauen, die sich mit ihrem sozialen und unternehmerischen Engagement für eine bessere Gesellschaft einsetzen. Zu den Ehren-Preisträgerinnen zählten in diesem Jahr Schauspielerin Maren Kroymann (75) und die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer (103).

Die Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer (103) war am Mittwochabend per Video zugeschaltet. © Tag24/Madita Eggers "In Sachen Gleichberechtigung sind wir immer noch nicht da, wo wir sein wollen, deswegen ist der emotion-Award so wichtig!", so Katarzyna Mol-Wolf (50), Gründerin und Herausgeberin des Magazins "emotion", in ihrer Eröffnungsrede. Seit 14 Jahren sage sie bei jeder Preisverleihung, dass die tradierten Rollenbilder endlich über Bord geworfen werden müssen – "und ich finde, irgendwann sollte sich dieser Satz wirklich erledigt haben."

Gerade nach den US-Wahl-Ergebnissen hieße es nicht in eine Schockstarre zu verfallen, sondern selbst aktiv zu werden, um eine andere Welt zu gestalten. Man dürfe sich nicht darauf verlassen, "dass andere das für eine regeln!" Dabei sollen die Nominierten und Preisträgerinnen am Mittwochabend sich auch als Vorbilder dienen. Allen vorweg die Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer, die zuletzt mit ihrem Vogue-Cover für viel positives Aufsehen gesorgt hatte. Mit der Zeitzeugin ist neue "Hall of Fame" von emotion eröffnet worden. "Du musst für dein Leben kämpfen", betonte die frisch gebackene 103-Jährige, die per Video zugeschaltet war. Ihr Ziel, weiterhin für die zu sprechen, die es nicht mehr können, sei auch im hohen Alter nicht erschöpft.

Chefermittlerin im Cum-Ex-Skandal ist "Frau der Stunde"

In der Kategorie "Frau der Stunde" gewann die ehemalige Oberstaatsanwältin und Chefermittlerin im Cum-Ex-Skandal Anne Brorhilker (51, r.) den emotion-Award. Überreicht wurde ihr dieser von Journalistin Anja Reschke (52). © Tag24/Madita Eggers

Standing Ovations für "Femizide stoppen": "Die Gesellschaft war lange nicht so weit!"

Die Solidarität, die sie nach ihrem eigenen Verlust gesucht haben, spenden Saskia A. (l.) und Lilly S., mit ihrem Instagram-Account heute anderen: "So hart es ist, sich mit den Tötungen jeden Tag auseinanderzusetzen, wissen wir, dass wir Menschen erreichen, die wie wir waren, und für die laut sein können." © Tag24/Madita Eggers Die Preisverleihung machte im Laufe des Abends ihrem Namen alle Ehre und die Emotionen auf der Bühne und im Publikum sprudelten nur so über. Zweimal mündeten diese in Standing Ovations. Als in der Kategorie "Soziale Werte" Saskia A. und Lilly S. ihren Preis entgegennahmen, hielt es keinen mehr auf den Stühlen und sogar die ein oder andere Träne floss – so berührend war die Geschichte der beiden Frauen. Seit 2022 ihre Freundin Derya (†24) und ihr Sohn (†4) durch einen erweiterten Femizid starben, haben es sich die beiden zur Aufgabe gemacht, jeden Femizid in Deutschland auf ihrem Instagram-Account "Femizide stoppen!" öffentlich zu machen. "Uns ist es wichtig, den Frauen zu gedenken, die nicht mehr bei uns sind und auch deren Familien", so Saskia gegenüber TAG24. Und Lilly ergänzte: "Die Gesellschaft war lange nicht so weit, dass das Phänomen Femizide anerkannt wird. Durch den Preis wird nicht nur unsere Arbeit wertgeschätzt, sondern auch das Phänomen Femizide an sich anerkannt."

Maren Kroymann über Ehren-Preis: "Wofür sie mich gehasst haben, werde ich jetzt gelobt!"

Die Laudatio für Maren Kroymann, die in der Kategorie "Lebenswerk" ausgezeichnet wurde, hielt Moderatorin Bettina Böttinger (68) © Tag24/Madita Eggers