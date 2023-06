Fiese Klatsche bei "That's My Jam": "Elevator Boy"-Bene schießt gegen Nilam Farooq

Köln - In der sonst so fröhlichen Musikshow "That's My Jam" von Tom und Bill Kaulitz (beide 33) bricht diese Woche ein echter Streit aus - und das nicht etwa zwischen den Tokio-Hotel-Twins, sondern zwischen zwei Stargästen.

"That's My Jam", was von einem amerikanischen Vorbild mit Jimmy Fallon (48) übernommen wurde, spielt generell Songs, die jedem bekannt sein müssten.

Wie immer müssen die Teilnehmer in musikalischen Spielen gegeneinander antreten. In Runde 1 müssen die vier in einer Fühlbox Gegenstände ertasten, woraus sich dann Songtitel ergeben.

In der wöchentlichen RTL+-Sendung, in der die Zwillinge mit ihren Teams gegeneinander antreten, steht es nach der letzten Folge unentschieden. Mit je zwei neuen Stargästen läutet die Mitsing-Show die nächste Runde ein.

Die Schauspielerin Nilam Farooq (32) fühlte sich wegen Benes Sticheleien gegen ihr Alter gekränkt. © RTL / Stefan Gregorowius

Nilam Farooq ertastet und errät den Song "You can keep your hat on" von Joe Cocker und holt damit 1000 Punkte. Die "Elevator Boys" schauen nur ganz verdattert herein. Als Bill dann fragt, ob die beiden den Song denn überhaupt kennen würden, kommt die prompte Antwort: "Ich glaube das ist nicht unser Jahrgang!"

Nilam fühlt sich dadurch gekränkt. "Entschuldige mal?!" echauffiert sich die Schauspielerin prompt, immerhin ist sie zwölf Jahre älter als die TikTok-Stars.

"Bitte Respekt zu meinem Team!", meint auch Tom. Bene und Luis sind mit ihren knapp 20 Jahren im Studio deutlich in der Unterzahl.

"Dafür hat sie den Punkt, ist also auch ein Vorteil euer Alter", stichelt Bene weiter. "War ja nur ein Spaß!"

"Ja?!" hakt Nilam nochmal nach. Sie fand den Scherz offenbar gar nicht komisch. Peinlich berührt muss Moderator Bill dann auf das nächste Spiel überleiten, bevor es zu sehr eskaliert. Doch auch als Nilam in der nächsten Runde den Song richtig errät, kann sie sich eine kleine Stichelei nicht verkneifen. "Ist auch nicht eure Generation, oder?", lacht sie über das Scheitern der "Elevator Boys".

Ob Bene und Luis sich in anderen Spielen durchsetzen können und welches Team am Ende der Folge in Führung geht, erfahrt ihr bei "That's My Jam" auf RTL+ oder ab dem 9. Juni um 23.30 Uhr im Free-TV auf RTL.