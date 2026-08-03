03.08.2026 18:56 Neu bei Netflix: Diese Filme und Serien erwarten Euch im August

Neu im Monat August auf Netflix: Es erwarten Euch diese Filme und Serien im Streaming.

Von Sophie Fritschek

Während einer Hitzewelle kann selbst ein Freibad-Besuch schnell zu viel des Guten werden. Was auch hilft: die Jalousien runterlassen, den Ventilator anwerfen und nachschauen, was das Streaming so zu bieten hat. TAG24 verrät Euch die Netflix-Highlights für diesen Monat.

Neue Netflix-Filme im August: Jede Menge Nervenkitzel mit diesen Thrillern

Echte Star-Power gibt's im Thriller "Der Kinderflüsterer" mit Robert De Niro (82, l.), Adam Scott (53) und Michelle Monaghan (50). © DAVID LEE/NETFLIX ©2026 Der Sci-Fi-Thriller The Last House (7. August) macht den Anfang: Dort könnt Ihr mit Wagner Moura (50, "Narcos") und Greta Lee (43, "Past Lives") mitfiebern, deren Figuren mit ihren Kindern plötzlich ohne Versorgung in einem verschlossenen Haus festsitzen. Mindestens genauso fesseln dürfte Der Kinderflüsterer (28. August). Adam Scott (53, "Severance") spielt einen verwitweten Krimiautor, dessen kleiner Sohn verschwunden ist, und bittet seinen Vater (Robert De Niro, 82) um Hilfe. Der hat nämlich vor Jahren einen Serienkiller einbuchten können, dessen Verbrechen erschreckende Ähnlichkeit mit neuen Entführungsfällen haben.

Etwas Beängstigendes sorgt in "The Last House" dafür, dass eine Familie zu Hause eingeschlossen ist. © Courtesy of Netflix

Olli (Kostja Ullmann, 42, l.) und Matze (David Kross, 36) könnte so schnell nichts trennen - außer vielleicht Matzes neue Freundin Rebecca. © Martin Valentin Menke / Netflix Wer danach ein bisschen leichtere Kost braucht, für den ist die deutsche Komödie Mein bester Freund, seine Freundin und ich (14. August) wahrscheinlich genau das Richtige. Kostja Ullmann (42) und David Kross (36) verkörpern Mitbewohner, deren Weltreise ins Wasser zu fallen droht, als ihnen eine Frau (Janina Uhse, 36) dazwischenfunkt. Einige weitere neue Filme im August: Mourinho (Doku, Großbritannien, 11. August)

(Doku, Großbritannien, 11. August) Mein eigenes Kind (Doku, Mexiko, 13. August)

(Doku, Mexiko, 13. August) Don't Say Good Luck (Musical/Teen-Dramedy, USA, 14. August)

(Musical/Teen-Dramedy, USA, 14. August) Freier Fall: Abrechnung mit Boeing (Doku, USA, 19. August)

(Doku, USA, 19. August) Die Frau ohne Vergangenheit (Drama, Dänemark, 28. August)

Diesen Monat erscheinen so einige spannende Dokus, darunter auch "Freier Fall: Abrechnung mit Boeing", worin es neue schockierende Enthüllungen über den Luftfahrtriesen-Skandal geben soll. © Courtesy of Netflix

Neue Lizenzen gibt es etwa für Ad Astra - Zu den Sternen (1. August), Momo (3. August) und Juror #2 (3. August). Letzte Chance zum Ansehen gilt für diejenigen, die sich noch einmal Barbie (11. August), Darjeeling Limited (11. August) oder Der Hobbit - Eine unerwartete Reise (31. August) anschauen wollen.

Offizieller Trailer für "Der Kinderflüsterer" mit Adam Scott und Robert De Niro

Neue Netflix-Serien im August: Diese Fortsetzungen gibt es

Der Roman "Hundert Jahre Einsamkeit" gehört inzwischen zur Weltliteratur und galt bisher als unverfilmbar - doch die erste Staffel der Serie überzeugte. © Mauricio González A - @MauroGon Hundert Jahre Einsamkeit, die bildgewaltige Adaption des gleichnamigen Klassikers von Gabriel García Márquez, wird am 5. August fortgesetzt und enthüllt das Schicksal und den Fluch der Familie Buendía. Das große Finale gibt es genau drei Wochen später. Ich und die Walter Boys (6. August) kehrt für eine dritte Staffel zurück und beschert den Walters einen unerwarteten Besuch, eine vierte Staffel ist bereits bestätigt. Schluss ist hingegen für Outer Banks mit der fünften Staffel (20. August). Nach einem Verlust schwören die Pogues Rache und suchen nach einem gestohlenen Artefakt.

"Meine brillante Karriere" spielt im Jahr 1900 in Australien und dreht sich um eine unkonventionelle junge Frau. © Ian Routledge/Netflix © 2026 Ganz neu tritt Meine brillante Karriere, das australische Remake einer älteren Buchverfilmung, ab dem 13. August auf den Plan. Nachwuchsautorin Sybylla (Philippa Northeast, 31, "The Newsreader") träumt vom großen literarischen Durchbruch, soll aber standesgemäß verheiratet werden. Klingt nach etwas für Fans von "The Artful Dodger" (Disney+) oder "Anne with an E". Einige weitere neue Serien im August: Badly in Love , Staffel 2 (Dating-Show, Japan, 4. August)

, Staffel 2 (Dating-Show, Japan, 4. August) Let's Marry Harry (Dating-Show, USA, 5. August)

(Dating-Show, USA, 5. August) Ricky Gervais: Alley Cats (Animationsserie für Erwachsene, Großbritannien, 7. August)

(Animationsserie für Erwachsene, Großbritannien, 7. August) Love is Blind: UK , Staffel 3 (Dating-Show, Großbritannien, 19. August)

, Staffel 3 (Dating-Show, Großbritannien, 19. August) Die ganze Wahrheit hinter meinen Lügen (Romcom, Spanien, 28. August) (Wieder) neu im Streaming-Angebot sind Staffeln 1 bis 5 von Chicago PD (1. August) sowie alle Staffeln von Seal Team (18. August). Sputen sollte man sich bei Almania (7. August) und Crashing (31. August).

Offizieller Trailer für die letzte Staffel von "Outer Banks"