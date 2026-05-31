Dritte Spuck-Attacke in einer Show! "Ich bin so auch zu Hause"
Neetzow-Liepen - Ihr denkt, Ihr kennt das Reality-Business aus dem Effeff? Dann schaut Euch mal "Die Realitystar Academy" an. Dort geschehen Dinge, die man nicht für möglich hält.
Nachrücker Ryan-Connor (19) zankt sich mit Melissa (27), der er unterstellt, Kandidat James (30) schon vor der Joyn-Show gekannt zu haben und einen gemeinsamen Plan zu verfolgen.
Die Berlinerin rastet aus, bäumt sich vor dem Bruder von Virginia Weiss (40) auf, brüllt: "Du dreckiger, ekliger Mensch, du. Du bist ein Ekel!" Während sich ihre Stirn- und Halsschlagadern deutlich abzeichnen, spuckt sie dem 19-Jährigen ins Gesicht. Es ist bereits die dritte Spuck-Attacke in der "Realitystar Academy".
Und dann erzählt Ryan-Connor auch noch, dass Melissa, die eigentlich auf Couple mit James macht, etwas mit Gigi Birofio (28) haben wolle. Der Realitystar ist als Assistent von Schulleiterin Désirée Nick (69) dabei, hatte sich bereits von Emily (22) oral befriedigen lassen.
Die Wahl-Mallorquinerin wollte (für Fame?) unbedingt mit Gigi schlafen, wie sie Melissa angekündigt hatte. "Danach musst du mir erzählen, wie er war, damit ich nicht meine P*ssy verschwende", forderte die Berlinerin sie auf.
Ihre Ausraster schiebt Melissa auf ihr ADHS: "Wenn ich schwarz sehe und mir jemand in die Fresse glotzt mit diesem scheiß ekligen, dreckigen Lächeln ... Ich bin so auch zu Hause, ich werfe Teller gegen meine Mutter. Ich werfe natürlich nicht auf sie, aber gegen eine Wand."
Realitystar Academy: "Du B*tch, du Fake-B*tch, was laberst du?"
Und auch das passiert in der aktuellen Doppelfolge 15/16: Jamie-Lee Lola (22) kippt aus Rache beim Tanzen einen vollen Weinbecher schwungvoll in der Luft aus, trifft aber nicht das eigentliche Ziel Florian (28), sondern Jessica (25).
"Das war natürlich aus Versehen, das passiert halt mal", lügt die Münchnerin. Jessica ist außer sich: "Es war so extra – ich schwör, es war extra. Hätte sie wenigstens gesagt: 'Jessica, du bist 'ne dumme B*tch und ich schütte dir jetzt ein Glas Alkohol ins Gesicht', wäre es wenigstens ehrlich."
Jamie-Lee Lola wolle sich kein zweites Mal entschuldigen. "Du B*tch, du Fake-B*tch, was laberst du? Deine erste Entschuldigung war nicht mal ernst gemeint", meckert Jessica.
Face to face sagt die Darmstädterin der Schickimicki-Münchnerin: "Du bist so eine dumme, billige F*tze, so peinlich, so eine F*tze, Alter."
Neue Folgen "Die Realitystar Academy", deren Sieger einen Platz in der nächsten Staffel "Forsthaus Rampensau" ergattert, werden immer donnerstags kostenlos auf Joyn hochgeladen.
Titelfoto: Screenshot/Joyn