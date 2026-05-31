Dritte Spuck-Attacke in einer Show! "Ich bin so auch zu Hause"

Neetzow-Liepen - Ihr denkt, Ihr kennt das Reality-Business aus dem Effeff? Dann schaut Euch mal " Die Realitystar Academy " an. Dort geschehen Dinge, die man nicht für möglich hält.

Melissa (27, 2.v.l.) bäumt sich vor Ryan-Connor (19) auf ... © Screenshot/Joyn

Nachrücker Ryan-Connor (19) zankt sich mit Melissa (27), der er unterstellt, Kandidat James (30) schon vor der Joyn-Show gekannt zu haben und einen gemeinsamen Plan zu verfolgen.

Die Berlinerin rastet aus, bäumt sich vor dem Bruder von Virginia Weiss (40) auf, brüllt: "Du dreckiger, ekliger Mensch, du. Du bist ein Ekel!" Während sich ihre Stirn- und Halsschlagadern deutlich abzeichnen, spuckt sie dem 19-Jährigen ins Gesicht. Es ist bereits die dritte Spuck-Attacke in der "Realitystar Academy".

Und dann erzählt Ryan-Connor auch noch, dass Melissa, die eigentlich auf Couple mit James macht, etwas mit Gigi Birofio (28) haben wolle. Der Realitystar ist als Assistent von Schulleiterin Désirée Nick (69) dabei, hatte sich bereits von Emily (22) oral befriedigen lassen.

Die Wahl-Mallorquinerin wollte (für Fame?) unbedingt mit Gigi schlafen, wie sie Melissa angekündigt hatte. "Danach musst du mir erzählen, wie er war, damit ich nicht meine P*ssy verschwende", forderte die Berlinerin sie auf.

Ihre Ausraster schiebt Melissa auf ihr ADHS: "Wenn ich schwarz sehe und mir jemand in die Fresse glotzt mit diesem scheiß ekligen, dreckigen Lächeln ... Ich bin so auch zu Hause, ich werfe Teller gegen meine Mutter. Ich werfe natürlich nicht auf sie, aber gegen eine Wand."