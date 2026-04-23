Nächster Schlag ins Gesicht für gemobbte Transfrau Jessica: "Das hat mich schockiert"
Neetzow-Liepen - Den transphoben Spruch und Bodyshaming-Kommentare gegen sie hat Jessica Zemer (25) noch nicht verdaut, da trifft sie schon der nächste Schlag. Doch das Teilzeit-Lama hat vorerst Glück im Unglück.
Denn gleich 10 der 16 anderen Kandidaten der neuen Joyn-Show "Realitystars Academy" nominieren sie für eine Exmatrikulation. Besonders von Lukas' (25) Stimme ist die Darmstädterin überrascht. "Das hat mich schockiert. Er hat immer gesagt, dass ihm Diversity so wichtig ist."
Noch zuvor setzte er sich bei den anderen für die Gleichaltrige ein. "Jessica hat voll das Potenzial und auch eine Story. Die hat in ihrem Leben mehr durchgemacht als viele von uns."
Weil sie aber mit ihrer Spuck-Aktion auf Melissas (27) Bett als Reaktion auf deren Bodyshaming selbst unter die Gürtellinie gegangen sei, gab er Jessica seine Stimme.
Mit den zehn Nominierungen ist die "My Style Rocks"-Kandidatin zwar angezählt, muss aber nicht gehen. Das wäre auch schade, denn die goldenen Reality-Regeln beherrscht die 25-Jährige aus dem Effeff. "Du sollst nicht langweilen", "Sei unique und authentisch", "Sei nicht auf den Mund gefallen", "Zeige, dass du es willst" und "Mach dich zum Main Character".
Mit ihrem Exit konfrontiert Moderatorin Désirée Nick (69) vielmehr Leila (21), die zu unauffällig geblieben war.
Realitystar Academy (Joyn): Neuzugang Jazzl kennt Gigi Birofio gut
Nach Leilas Auszug kommt aber auch wieder frischer Wind in das nordostdeutsche Schloss Neetzow (Mecklenburg-Vorpommern). Die Münchner Nagel-Designerin Jazzl (34) is in the house: "Einige werden mich für arrogant und divamäßig halten, die Männer werden mich wahrscheinlich geil finden."
Nick-Assistent Gigi Birofio kenne Jazzl. "Wir hatten keinen Sex, aber sie war oft dabei beim Akt, hat motiviert und so was."
Hellseher Florian (28) ist perplex aufgrund des Verhaltens der Neuen: "Hat die gleich 'n Bier in der Hand? Find ich ja bisschen asozial."
Und Lilli (27) mit der rauen Stimme findet, dass Jazzl nicht in die Gruppe passe. "Die ist zu plastic, die ist ultra aufgesetzt."
Die Biologie-Lehrstunde durch Kevin "Flocke" Platzer (29) sorgt zudem für sehr viel Spice ...
Streaming-Tipp: Neue Folgen "Die Realitystars Academy", deren Sieger einen Platz in der nächsten Staffel "Forsthaus Rampensau" ergattert, werden immer donnerstags kostenlos auf Joyn hochgeladen.
Titelfoto: Bildmontage: Joyn