Nächster Schlag ins Gesicht für gemobbte Transfrau Jessica: "Das hat mich schockiert"

Neetzow-Liepen - Den transphoben Spruch und Bodyshaming-Kommentare gegen sie hat Jessica Zemer (25) noch nicht verdaut, da trifft sie schon der nächste Schlag. Doch das Teilzeit-Lama hat vorerst Glück im Unglück.

Jessica (25) ist schockiert, dass Lukas (25) sie nominiert hat. © Bildmontage: Joyn

Denn gleich 10 der 16 anderen Kandidaten der neuen Joyn-Show "Realitystars Academy" nominieren sie für eine Exmatrikulation. Besonders von Lukas' (25) Stimme ist die Darmstädterin überrascht. "Das hat mich schockiert. Er hat immer gesagt, dass ihm Diversity so wichtig ist."

Noch zuvor setzte er sich bei den anderen für die Gleichaltrige ein. "Jessica hat voll das Potenzial und auch eine Story. Die hat in ihrem Leben mehr durchgemacht als viele von uns."

Weil sie aber mit ihrer Spuck-Aktion auf Melissas (27) Bett als Reaktion auf deren Bodyshaming selbst unter die Gürtellinie gegangen sei, gab er Jessica seine Stimme.

Mit den zehn Nominierungen ist die "My Style Rocks"-Kandidatin zwar angezählt, muss aber nicht gehen. Das wäre auch schade, denn die goldenen Reality-Regeln beherrscht die 25-Jährige aus dem Effeff. "Du sollst nicht langweilen", "Sei unique und authentisch", "Sei nicht auf den Mund gefallen", "Zeige, dass du es willst" und "Mach dich zum Main Character".

Mit ihrem Exit konfrontiert Moderatorin Désirée Nick (69) vielmehr Leila (21), die zu unauffällig geblieben war.