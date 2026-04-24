Konkurrentin ins Bett gespuckt: "Jessica hat keinen Freifahrtschein, nur weil sie trans ist!"

Neetzow-Liepen - Obwohl er für Diversity einsteht und grundsätzlich ein Supporter von Konkurrentin Jessica Zemer (25) sei, hatte Lukas Küchen (25) die Transfrau bei "Realitystar Academy" für den Exit nominiert . Jetzt erklärt er ausführlich, warum.

Lukas (25, r.) ist zwar aufseiten der Transfrau Jessica (25, l.), heißt ihre Spuck-Attacke aber nicht gut. © Bildmontage: Joyn

Transfeindliche Aussagen oder Bodyshaming-Kommentare "sind falsch, schlecht und zu verurteilen, aber genauso ist es zu verurteilen, jemandem ins Bett zu spucken", stellt der frühere "Mr. Gay Germany" gegenüber TAG24 klar.

Ihm liege viel daran, insbesondere in einer Freundschaft ehrlich miteinander kommunizieren zu können, um sich bei einem möglichen Fehlverhalten reflektieren zu können.

"Das war scheiße von ihr. Ich kann Team Jessica sein und sie trotzdem verurteilen. Egal, was vorher passiert ist: Es ist nicht die Lösung, jemandem ins Bett zu spucken", sagt der 25-Jährige. "Jessica hat keinen Freifahrtschein, nur weil sie trans ist!"

Hintergrund: Die "My Style Rocks"-Kandidatin, wegen der Chefjuror Harald Glööckler (60) aus Wut eine Tasse auf dem Boden zerdepperte, wurde in der neuen Joyn-Show "Die Realitystar Academy" zunächst von Melissa Hofman (27) gebodyshamed.

Als Rache spuckte Jessica ihrer Konkurrentin Wasser aufs Bett. Eine eklige Situation, die natürlich gar nicht geht.