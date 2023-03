"Tatort"-Star Jasna Fritzi Bauer: Mit 34 Jahren endlich zu alt für Kinder-Rollen?

Ihre Körpergröße und ihr jugendliches Aussehen hätten nicht nur Vorteile, verriet Jasna Fritzi Bauer (34) in einem Interview. © Gerald Matzka/dpa

Ob als schroffe Freundin von Christian Ulmen in "Jerks", als Kommissarin Liv Moormann im Bremer "Tatort" oder als früheres Ensemble-Mitglied im renommierten Wiener Burgtheater - Jasna Fritzi Bauer hat sich als Schauspielerin einen Namen gemacht.

Dass sie einmal so groß rauskommen würde, war der 34-Jährigen zumindest physisch nicht in die Wiege gelegt - mit gerade einmal 1,58 Metern gehört die Schauspielerin zu den kleineren Vertreterinnen ihrer Zunft.

Gepaart mit ihrem jungen Aussehen führe das dazu, dass sie immer noch viele jugendliche Rollen angeboten bekomme, verriet Jasna Fritzi Bauer in einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen".

Das sei nicht immer positiv: "Der Nachteil ist, die Leute nehmen einen manchmal nicht so ernst. Und irgendwann fällt es auch schwer, Kinder zu spielen. Denn diese Rollen haben dann mit mir als Person gar nichts mehr zu tun", so die "Wer stiehlt mir die Show?"-Teilnehmerin.

Und: Obwohl sie seit 2021 als Kommissarin im "Tatort" ermittelt, wäre Jasna für die Polizei-Ausbildung an den meisten Orten eigentlich zu klein. "Ich glaube, ich könnte nur in vier Bundesländern zur Polizei. Aber in Bremen geht das", scherzte die Wahl-Berlinerin im Interview.