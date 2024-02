Tessa Bergmeier wurde gefesselt, geschlagen und geknebelt: "Ich habe ein massives Trauma aus der Kindheit!"

In ihrer Instagram-Story sprach Tessa Bergmeier (34) über ihre Bipolarität. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tessa.bergmeier

"Ich habe eine Mutter, die Narzisstin ist, und einen Vater, der Autist ist. Ich habe ein massives Trauma aus der Kindheit", erzählt Tessa in ihrer Story.

"Ich wurde hart körperlich misshandelt, dass mein ganzer Hals blau war, dass ich in der Schule erklären musste, warum mein Hals so blau ist." Nicht der einzige Horror, den sie erleben musste. Sie sei regelmäßig geschlagen, verprügelt und sogar mit einem Handtuch geknebelt sowie mit Kabelbindern gefesselt worden.

"Ich wurde tagelang in mein Zimmer eingesperrt, bis ich erbrechen musste. Es kommt ja nicht von irgendwoher, so etwas, wisst ihr, was ich meine?", so die 34-Jährige weiter.

Inzwischen habe Tessa ihren Eltern aber längst verziehen: "Warum machen Menschen so etwas? Weil sie komplett überfordert sind und sich nicht anders zu helfen wissen und ihre eigenen Gefühle gar nicht gut regulieren können." Heute passe sie selbst auf sich auf und liebe sich, denn die Liebe habe ihr in ihrer Kindheit auch komplett gefehlt.

"Das macht aber nicht aus, wer man ist, also wenn man schlimme Dinge erfahren hat, hat es einen nicht zerbrochen, daran sollten wir uns immer wieder erinnern. Wie sind immer ganz und wir haben immer uns."