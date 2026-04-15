Trotz Krise: Darum will Anna-Maria ihr Leben mit Bushido verbringen

Grünwald - Anna-Maria Ferchichi (44) spricht offen über die wohl schwierigste Zeit ihrer Ehe mit Rapper Bushido (47) und überrascht mit einem ganz persönlichen Geständnis.

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido, bürgerlich Anis Ferchichi (47), haben die Höhen und Tiefen ihrer Ehe gemeinsam gemeistert. (Archivfoto) © Fabian Sommer/dpa

In einer Fragerunde auf Instagram gesteht die Schwester von Sarah Connor (45), wie sehr sie die Trennung im vergangenen Jahr getroffen hat. "Ich war noch nie in meinem Leben so traurig", antwortet sie in der Story. Nach außen habe sie sich zwar nichts anmerken lassen, doch innerlich habe sie stark gelitten.

Besonders ein Gedanke habe sie nicht losgelassen: die Angst, ihre Familie zu verlieren. "Man ist keine Familie mehr", beschreibt sie das Gefühl nach der Trennung und macht deutlich, wie sehr sie genau das belastet hat.

Die Vorstellung, dass ihr Mann sie irgendwann nicht mehr lieben könnte, habe sie tief getroffen. Ihr größter Wunsch sei immer gewesen, gemeinsam alt zu werden.