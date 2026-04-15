Trotz Krise: Darum will Anna-Maria ihr Leben mit Bushido verbringen
Grünwald - Anna-Maria Ferchichi (44) spricht offen über die wohl schwierigste Zeit ihrer Ehe mit Rapper Bushido (47) und überrascht mit einem ganz persönlichen Geständnis.
In einer Fragerunde auf Instagram gesteht die Schwester von Sarah Connor (45), wie sehr sie die Trennung im vergangenen Jahr getroffen hat. "Ich war noch nie in meinem Leben so traurig", antwortet sie in der Story. Nach außen habe sie sich zwar nichts anmerken lassen, doch innerlich habe sie stark gelitten.
Besonders ein Gedanke habe sie nicht losgelassen: die Angst, ihre Familie zu verlieren. "Man ist keine Familie mehr", beschreibt sie das Gefühl nach der Trennung und macht deutlich, wie sehr sie genau das belastet hat.
Die Vorstellung, dass ihr Mann sie irgendwann nicht mehr lieben könnte, habe sie tief getroffen. Ihr größter Wunsch sei immer gewesen, gemeinsam alt zu werden.
Anna-Maria Ferchichi wollte nur ein Kind, bis Bushido kam
Dabei war genau dieses Familienleben für sie früher alles andere als selbstverständlich. Anna-Maria verrät, dass sie nach der Geburt ihres ersten Sohnes Montry (21) eigentlich keine weiteren Kinder wollte. Diese Haltung ging sogar so weit, dass sie ihre Ehe mit dem ehemaligen Profifußballer Pekka Lagerblom (43) beendete. "Ich wollte kein weiteres Kind, darum habe ich mich scheiden lassen", erklärt die 44-Jährige rückblickend.
Erst die Beziehung zu Bushido änderte alles. Sein Wunsch nach einer großen Familie habe sie "berührt" und schließlich überzeugt. Heute haben die beiden acht Kinder zusammen und sind seit 2012 verheiratet.
Umso härter traf sie die Krise im Sommer 2025. Das Paar lebte zeitweise sogar getrennt. Doch inzwischen haben sie wieder zueinander gefunden. Nach ihrem Umzug zurück nach Deutschland wirkt ihre Beziehung stabiler denn je.
Auch nach "schmerzhaften" Jahren ist für Anna-Maria heute klar: Ein Leben ohne ihren Mann kommt für sie nicht infrage.
Titelfoto: Fabian Sommer/dpa