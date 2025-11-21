TV-Spektakel pausiert: RTL legt "Die Passion" auf unbestimmte Zeit auf Eis

Köln (dpa) - Das österliche Musik-Live-Event "Die Passion" von RTL wird auch im Jahr 2026 nicht ins Programm zurückkehren.

Alexander Klaws (42), Sänger, steht als Jesus bei RTL-Oster-Produktion "Die Passion" auf dem Burgplatz auf der Bühne. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Aktuell gibt es keine konkreten Pläne für eine nächste Ausgabe von "Die Passion", sagte ein RTL-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

"Im kommenden Jahr ist keine Ausgabe von "Die Passion" geplant." Es sei immer klar gewesen, dass ein derart aufwendiges Live-Musik-Event nicht regelmäßig stattfinden müsse, sagte er. Er ergänzte: "Es ist nicht ausgeschlossen, dass es in Zukunft nochmal ins Programm zurückkehrt."

Fans des außergewöhnlichen Events dürfte die Nachricht dennoch schmerzen. Sie hatten bislang zwei "Die Passion"-Inszenierungen verfolgen können: 2022 in Essen und 2024 in Kassel.

Beide Male wurde die Leidensgeschichte von Jesus Christus in einer Musical-Variante nacherzählt.