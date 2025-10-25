Lkw-Fahrer stirbt nach Unglück: So gehen die Einsatzkräfte mit Todesfällen um

Bautzen - Im Januar verunglückte ein 50 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Polen im Bautzner Ortsteil Burk tödlich. In der Sendung "112 - Feuerwehr im Einsatz" denken die Kameraden der Bautzner Wache an den schweren Unfall zurück und erzählen, wie sie damit umgehen.

Die Bautzner Kameraden setzen alles daran, den Fahrer zu retten. © DMAX/filmreifTV

In der Nacht zum 13. Januar eilt die Feuerwehr Bautzen zum Lkw-Parkplatz "An den Steinbrüchen" in Bautzen-Burk. Dort ist ein Sattelschlepper unkontrolliert in eine Baumkrone gefahren.

Durch den verursachten Krach waren andere Trucker aufgewacht und wählten den Notruf.

Am Ort des Geschehens angekommen, läuft Einsatzleiter Silvio Bolz (38) zur Fahrerkabine und entdeckt dort einen bewusstlosen Mann hinterm Steuer.

Weil dieser nicht auf laute Zurufe und Wachrütteln reagiert, alarmiert Bolz die Rettungskräfte. Doch bis die eintreffen, gilt es den Fahrer schnellstmöglich zu befreien.

Die Kameraden versuchen den 50-Jährigen mit einer Liege über die Beifahrertür aus dem Lkw zu holen, was mit etwas Aufwand gelingt. Weil sich der Zustand des Truckers zunehmend verschlechtert, führen die Feuerwehrleute sofort eine Wiederbelebung durch.