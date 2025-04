Wohnhaus-Brand in Dresden: Brüder per Drehleiter gerettet

Dresden - Einen dramatischen Rettungseinsatz in einem Mehrfamilienhaus hat die Dresdner Feuerwehr im Sommer 2024 hinter sich gebracht. Mit Bodycams wurde dieser aufgezeichnet und jetzt im TV ausgestrahlt.

Zwei Kameraden am 8. Juli 2024 in dem Mehrfamilienhaus, in dem es gebrannt hatte. © Roland Halkasch

Als die Kameraden am 8. Juli kurz vor 15 Uhr in die Paul-Schwarze-Straße alarmiert wird, wissen sie zunächst nicht, was auf sie zukommt.

Beim Betreten des sechsstöckigen Hauses wird eine brennende Matratze im Hausflur entdeckt. Und eine aufgebrachte Mutter, deren Söhne noch in der obersten Etage sind. "Ich muss reingehen, meine Kinder sind da drin", sagt sie verzweifelt in der DMAX-Serie "112: Feuerwehr im Einsatz", wird aber von Einsatzleiter Pascal Dausel (29) zurückgehalten.

"Ich musste die Frau beruhigen. Wenn sie es versucht hätte hochzugehen, wäre sie nicht bis zur Wohnung gekommen, weil sie vorher aufgrund des starken Rauches und der Gifte bewusstlos umgefallen wäre", weiß der erfahrenere Retter.

Viele Menschen würden die giftigen Dämpfe unterschätzen und denken, dass nur vom Feuer selbst Gefahr ausgeht. Ein lebensgefährlicher Trugschluss.