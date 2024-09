30 Jahre auf Sendung: "Tierisch tierisch" feiert mit Promi-Glückwünschen Jubiläum

Zusammen mit dem gesamten "Tierisch tierisch"-Team blickt Uta Bresan (59) zurück auf 30 Jahre voller Highlights und bewegender Momente. © MDR/Axel Berger

"Wir fahren heute für eine ganz besondere Ausgabe von 'Tierisch tierisch' ins Tierheim nach Oelzschau, denn dort waren wir in den vergangenen 30 Jahren am häufigsten zu Gast", kündigte Moderatorin Uta Bresan bereits zu Beginn der Jubiläums-Folge an.

Dem Anlass entsprechend teilte sie zusammen mit dem ganzen Team vor und hinter den Kulissen die besten Erinnerungen, Eindrücke und Erlebnisse aus 30 Sendejahren. Seit der ersten Ausstrahlung am 4. Januar 1994 hat sich da einiges an Highlights angesammelt.

"Ich kann mich noch besonders an die Anfangszeit erinnern. Da sind wir mit der Boygroup 'Touché' nach Altenburg ins Tierheim gefahren", erinnerte sich Produktionsleiterin Denise Járnovics. "Das war schon was Einmaliges. Das haben wir so nie wieder erlebt", lachte sie beim Gedanken an den extravaganten Tierheim-Auftritt, der zahlreiche Fans auf den Plan rief.

Auch Regisseur und Produzent Axel Müller-Hönow erinnerte sich neben zahlreichen bewegenden, tierischen Momenten an prominente Gäste wie Florian Silbereisen (43) oder Jürgen Drews (79), die im Rahmen der Sendung den Tierheimen einen Besuch abstatteten.