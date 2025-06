Das Maß ist voll! Darum hat Gülkiz den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen

Hannover - Eltern geben ihren Kindern Halt, unterstützen sie in allen Lebenslagen, sind wichtige Ansprechpartner. Das alles hat Gülkiz Schumburg (27) aufgegeben. Sie hat mit Mama und Papa gebrochen. Weil die ihren Lebensstil nicht gutheißen konnten.

Gülkiz Schumburg hat den Kontakt zu ihren türkischstämmigen Eltern abgebrochen. © ZDF/Marc Francke/Kelvinfilm

Dass sich Gülkiz ausgerechnet für das "eher männliche" Bodybuilding entscheidet, stört ihre Eltern zunächst nur marginal. Eskaliert ist es, als sie sich entscheidet, es leistungsmäßig zu betreiben. "Als es um Bodybuilding-Wettkämpfe ging, wurde es schwierig", erinnert sie sich in der ZDF-Doku "37 Grad Leben".

Ihr Posen in Bikini auf Bühnen war der türkischstämmigen Familie ein Dorn im Auge: "Das passt nicht in ihr Weltbild." Als in Deutschland geborene Frau waren Dinge für Gülkiz normal, die für ihre Eltern ein No-Go sind.

Auch die Vorstellungen ihrer Kleidung im Allgemeinen, das Tragen von Make-up oder längeres Draußensein mit Freunden waren konträr.

Gülkiz erlebt "teilweise starke Eskalationen, wo eine Person gehen musste, damit sich die andere beherrschen konnte".