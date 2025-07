Ikke Hüftgold zerlegt ZDF-Fernsehgarten: "Affentheater" und "absolute Farce"

Limburg an der Lahn - Die Mallorca-Party beim ZDF-Fernsehgarten fiel am Sonntag einem Unwetter zum Opfer. Zudem ließ Malle-Star Ikke Hüftgold alias Matthias Distel (48) kein gutes Haar an der bekannten Live-Show: Der Ballermann-Barde bezeichnete die TV-Show als "Affentheater" und insbesondere die traditionelle Mallorca-Folge als "absolute Farce".