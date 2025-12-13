"Mein Lokal, Dein Lokal" in Dresden: Konkurrenten geben miserable Punkte - "Mir ist schlecht"
Dresden - Bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Dresden und Umgebung wird das Finale der Weihnachtswoche eingeläutet! Am fünften Tag geht es ins "Almrausch" zu Isabel Widmann (33), deren Familie für mehrere Restaurants in der sächsischen Landeshauptstadt bekannt ist. Mit österreichischer Küche will die junge Frau im Wettkampf überzeugen. Doch gleich zu Beginn erlauben sich die Konkurrenten einen bösen Scherz.
Achtung, Spoiler!
"Die Isi hatte jetzt echt vier Tage Zeit, sich vorzubereiten. Ich bin dafür, dass wir die Isi und den Nico [ihren Bruder, Anm. d. Red] so richtig auflaufen lassen", heckt Dennis Lebel (39, "Schwerelos") mit seinen Gastro-Kollegen einen fiesen Plan aus.
Trotz scheinbar gelungener Vorspeisen verkünden sie der 33-Jährigen eine miserable Tendenz. "Das ist jetzt nicht böse gemeint. Ich gebe dir ganz lieb gemeinte vier Punkte", lautet das Urteil von Alessandro Horrion (36, "La Mia Mamma") für sein Beef-Tatar mit Eidotter und Bauernbrot (Preis: 13,50 Euro).
Sichtlich geschockt wissen die Chefs am Tisch gar nicht, was sie entgegnen sollen. Direkt kommt mit drei Punkten für die herzhafte Gulaschsuppe mit Erdäpfeln (9,50 Euro) eine weitere Negativ-Wertung. "Mir ist schlecht", sagt Isabel Widmann völlig überrumpelt.
Kurz darauf löst sich jedoch die große Anspannung, als die Gäste plötzlich in Lachen ausbrechen. "Boah!", platzt es erleichtert aus der Chefin heraus. "Die haben so ein Pokerface. Unfassbar." Selbst der kommentierende Sternekoch Robin Pietsch (37) muss zugeben, dass die schauspielerische Leistung echt überzeugend war. Bei der echten Tendenz reicht es letztlich für 32 Punkte.
Keine Zehner-Wertung trotz viel Lob für Hauptspeise und Dessert
Deutlich entspannter verlaufen für die Betreiber die zwei weiteren Gänge.
"Ich habe selten so auf den Punkt Medium-Rare bekommen. Fleisch könnt ihr einfach", schwärmt etwa Clemens Lutz (54, "Kobalt") vom Gar-Grad seines Zwiebelrostbratens (28,50 Euro). Auch Olaf Kranz (46, "Schmidt's") ist zufrieden. "Es war stimmig", sagt er zu seinem gewählten Tiroler G'röstl mit Rösteräpfeln, Speck und Spiegelei (16,90 Euro).
Als "fast göttlich" beschreibt Dennis Lebel seinen süßen Abschluss - das Lebkuchen-Mousse (6,90 Euro). "Es ist so fluffig", zeigt er sich begeistert. Olaf Kranz spricht nach dem Probieren seiner Topfen-Marillenkned'l (6,90 Euro) von einem "Erlebnis". Es sei ein "perfektes Almgericht".
Insgesamt liegt der Gesamtpreis für den österreichischen Abend bei 223,80 Euro. "Völlig human. Wer da sagt, dass das zu teuer ist, der ist für mich nicht ganz dicht", resümiert Alessandro Horrion.
Trotz des vielen Lobes reicht es nicht für eine Zehner-Wertung. Dreimal Acht- und einmal Neun-Punkte ergeben in der Endsumme 33 Punkte und inklusive der Profi-Einschätzung (neun Punkte) damit den Bronze-Platz. Sieger ist das "Kobalt - Club Royal" (46), gefolgt vom Schmidt's (45). Auf den hinteren Rängen: das "La Mia Mamma" (39) und das "Schwerelos" (38).
Die komplette, letzte Folge der Dresden-Woche ist kostenlos in der Joyn-Mediathek zu sehen.
