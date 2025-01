"3nach9": Darum tritt Thomas Anders trotz Mega-Erfolgs nie wieder in Russland auf

Thomas Anders war am Freitagabend bei "3nach9" zu Gast. Dort sprach er unter anderem darüber, warum er nie wieder in Russland auftreten wird.

Von Bastian Küsel

Bremen - Vor 40 Jahren, im Januar 1985, stieg "Modern Talking" mit dem Song "You're My Heart, You're My Soul" erstmals in die deutschen Charts ein. An der Seite von Pop-Titan Dieter Bohlen (70) wurde Thomas Anders (61) quasi über Nacht zum Superstar.

Thomas Anders (61) war am Freitagabend bei "3nach9" zu Gast. Dort sprach er unter anderem darüber, warum er nie wieder in Russland auftreten wird. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa Obwohl die beiden nie das beste Verhältnis zueinander hatten, verkaufte das Duo bis zur endgültigen Auflösung im Jahr 2003 rund 120 Millionen Tonträger. Vor allem in Russland feierten sie riesige Erfolge. Entsprechend groß ist ihre Fangemeinde dort auch heute noch - trotzdem verzichtet Anders bewusst auf Auftritte in Russland, obwohl diese ihm einen Haufen Geld einbringen würden. Das offenbarte der 61-Jährige am Freitagabend in der Talkshow "3nach9". So habe er bereits nach der Krim-Annexion 2014 immer mehr Abstand von Konzerten in Russland genommen. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Frühjahr 2022 habe er eine geplante Tournee schließlich komplett abgesagt. "Es war so, dass ich seitdem nicht mehr dort aufgetreten bin und auch nicht werde", unterstrich der Sänger. Für seine russischen Fans tue es ihm zwar leid, aber: "Ich kann so etwas nicht unterstützen und deshalb habe ich für mich entschieden, dass ich jetzt auch nicht damit noch Geld verdienen will."

"3nach9": Thomas Anders ist mit der Entwicklung seiner Karriere zufrieden