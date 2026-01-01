GZSZ-Start ins neue Jahr: Ein Mord, ein Rückfall und ganz viel Drama
Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" geht es auch 2026 hoch her und das neue Jahr startet gleich mit einem großen Knall.
Denn der Kolle-Kiez wird durch einen rätselhaften Todesfall in Atem gehalten, wie RTL in einer Vorschau ankündigt. Wer ins Gras beißen muss und wer der Mörder oder die Mörderin ist, wird freilich noch nicht verraten.
Das ist aber nur eine von vielen neuen Geschichten, die in der beliebten Vorabendserie erzählt werden. Zunächst steht den Fans der emotionale Abschied von Serien-Liebling Emily ins Haus. Schauspielerin Anne Menden (40) erwartet ihr erstes Kind und ist bereits in der Babypause.
Emily wird Berlin vorerst verlassen und ihr Abgang soll sehr emotional werden und eine Seite an ihr zum Vorschein bringen, die die Zuschauer schon lange nicht mehr gesehen haben.
Außerdem wird das Giftspritzen-Duell zwischen Zoe und Laura in die nächste Runde gehen. Die Erzfeindinnen stehen sich argwöhnisch gegenüber und die Ex-Agentin beschleicht die Angst, dass Johns Frau ihr Familienglück zerstören könnte.
Zu diesem Zweck hat Zoe bereits einen Fluchtplan geschmiedet, denn die beiden Frauen hassen sich abgrundtief und es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die angespannte Situation vollkommen außer Kontrolle gerät.
Lilly verliert die Kontrolle, Erik steckt weiter im Gefühlschaos und Gerner bekommt unerwarteten Besuch
Kontrolle ist ein gutes Stichwort, denn die verliert langsam aber sicher auch Lilly. Nach dem Verlust ihres Babys, der Trennung von Nihat und dem Familiendrama um Mutter Maren und Lover Julian stürzt sich die Ärztin voll in ihre Arbeit.
Das bleibt nicht ohne Konsequenzen, denn die hübsche Blondine verfällt in alte Verhaltensmuster. Demnach soll sie einen "schrecklichen Rückfall" erleiden. Ob damit ihre Bulimie gemeint ist, die sie 2012 ebenfalls stressbedingt entwickelt hatte?
Auch im Liebesdreieck Erik, Toni und Matilda spitzt sich die Lage zu. Der Ex-Knacki hat sogar den Namen seiner Affäre aus einer Polizeiakte gelöscht. Wie weit wird er in dem Gefühlschaos noch gehen? Es soll in jedem Fall anders kommen, als man womöglich denkt.
Die Liebe spielt natürlich weiterhin eine zentrale Rolle in der Daily Soap, und alte Liebe rostet bekanntlich nicht. So kam es vor nicht allzu langer Zeit zum Liebes-Comeback bei Yvonne und Michi, aber gibt es vielleicht auch einen Neuanfang für Joachim und Yvonne? Jedenfalls steht sie plötzlich wieder vor seiner Tür ...
Diese und viele weitere spannende Geschichten erwarten Euch im kommenden Jahr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Bernd Jaworek