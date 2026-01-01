GZSZ-Start ins neue Jahr: Ein Mord, ein Rückfall und ganz viel Drama

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " geht es auch 2026 hoch her und das neue Jahr startet gleich mit einem großen Knall.

Emily (l.) verabschiedet sich nicht ohne einen Knall vom Kolle-Kiez und ihren Kolleginnen bei "Female³".

Denn der Kolle-Kiez wird durch einen rätselhaften Todesfall in Atem gehalten, wie RTL in einer Vorschau ankündigt. Wer ins Gras beißen muss und wer der Mörder oder die Mörderin ist, wird freilich noch nicht verraten.

Das ist aber nur eine von vielen neuen Geschichten, die in der beliebten Vorabendserie erzählt werden. Zunächst steht den Fans der emotionale Abschied von Serien-Liebling Emily ins Haus. Schauspielerin Anne Menden (40) erwartet ihr erstes Kind und ist bereits in der Babypause.

Emily wird Berlin vorerst verlassen und ihr Abgang soll sehr emotional werden und eine Seite an ihr zum Vorschein bringen, die die Zuschauer schon lange nicht mehr gesehen haben.

Außerdem wird das Giftspritzen-Duell zwischen Zoe und Laura in die nächste Runde gehen. Die Erzfeindinnen stehen sich argwöhnisch gegenüber und die Ex-Agentin beschleicht die Angst, dass Johns Frau ihr Familienglück zerstören könnte.

Zu diesem Zweck hat Zoe bereits einen Fluchtplan geschmiedet, denn die beiden Frauen hassen sich abgrundtief und es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die angespannte Situation vollkommen außer Kontrolle gerät.