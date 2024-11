5. Staffel "7 vs. Wild": Das hat Fritz Meinecke für die Kandidaten geplant!

Fritz Meinecke (35) möchte den Fokus von "7 vs. Wild" wieder auf die Überlebensfähigkeiten der Kandidaten legen. © Screenshot/Instagram/fritz.meinecke

Erst vor wenigen Tagen kam die letzte Folge von "7 vs. Wild - Crashed" heraus. In einem Livestream heizt Meinecke nun bereits die Gerüchteküche für eine weitere Staffel an.

Darin erklärte er, dass er gerne wieder zu den Wurzeln der Show zurückkehren möchte.

Die beliebte Serie, in der mehrere Kandidaten sieben Tage um ihr Überleben in der Wildnis kämpfen, startete zunächst als Solo-Version und mit minimaler Ausrüstung. In Staffel drei wurden die Teilnehmer dann in Zweierteams für 14 Tage ausgesetzt.

Staffel vier startete mit einem inszenierten Flugzeugabsturz und der Möglichkeit, als Team zusammenzuhalten oder sich allein durchzukämpfen. Zudem gab es regelmäßige Funksprüche, welche die Teilnehmer zu Koffern mit Ausrüstungen lotsten.

Der Fokus soll jetzt jedoch wieder auf die puren Survival-Fähigkeiten der Kandidaten gelegt werden. Fritz wünscht sich daher eine "Elite-Staffel".