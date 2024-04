"7 vs. Wild" bald nur mit Frauen? Wie es für die Survival-Sendung weitergeht

Magdeburg - Die Survival-Sendung " 7 vs. Wild " erfreute sich auch während ihrer dritten Staffel Ende 2023 großer Beliebtheit. Seitdem wurde es aber still um das Hit-Format. Wie stehen die Chancen auf eine vierte Staffel?

Für "7 vs. Wild" hat Schubert bereits interessante Ideen für die Zukunft. So sei bereits ein "weibliches Pendant", also eine Überlebenssendung ausschließlich mit Frauen als Teilnehmern, in Arbeit.

First Dates - Ein Tisch für zwei

Grund zum Bedenken gäbe es zumindest aus Sicht der Produktionsfirma, Calivision Network, nicht. "Für [uns] geht es auf jeden Fall mit der Planung der vierten Staffel weiter. Einige Details müssen noch geklärt werden", erklärte Geschäftsführer André Schubert in einem Interview mit DWDL.de .

Millionen von Aufrufen auf Amazon und YouTube , unzählige Fans - die Survival-Sendung "7 vs. Wild" aus der Feder des Magdeburger Abenteurers Fritz Meinecke (34) ist zu einem echten Zuschauermagnet geworden. Seit Monaten bangt die Community um eine potenzielle Fortsetzung der Überlebens-Show.

Die Produktionsfirma hinter dem Format wolle nun ein "Pendant" erstellen, bei dem nur weibliche Teilnehmer mitwirken. © Screenshot/YouTube/7vsWild

Die dritte Staffel "7 vs. Wild" war damals Wochen vor der Veröffentlichung auf YouTube zuerst auf Amazon-Freevee ausgestrahlt worden - dies würde sich besonders gut für den internationalen Markt lohnen. Laut Schubert gäbe es auch schon Interessensbekundungen aus anderen Ländern.

Allerdings sei eine "Überstrapazierung der Marke" nicht in Planung, so Schubert. Man wolle keine "vier Staffeln in einem Jahr" produzieren, wie es bei anderen Reality-Formaten üblich ist.

Zudem wolle Calivision die Schöpfer der Sendung in der zukünftigen Zusammenarbeit aber keinesfalls bevormunden - im Gegenteil.

"Die Formatmacher Fritz Meinecke, Johannes Hovekamp und Max Kovacs, [haben] jegliche kreative Freiheit in der Produktion, damit [...] '7 vs. Wild' genau den Charakter behält, den die Fans kennen und lieben", so Christian Höweler, Leiter von Freevee Deutschland.