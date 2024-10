14.10.2024 15:32 "7 vs. Wild" geht auf Tour! Hier macht das Survival-Format Halt

Die Hit-Sendung "7 vs. Wild" kündigte eine deutschlandweite Tournee für das kommende Jahr an. Sie macht in elf deutschen Städten Halt.

Von Lena Schubert

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/YouTube/7vsWild, Screenshot/Instagram/fritzmeinecke