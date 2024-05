"7 vs. Wild"-Spekulationen: Fritz Meinecke sendet kryptische Nachricht

Magdeburg - Die Gerüchteküche um eine potenzielle vierte Staffel von " 7 vs. Wild " brodelt weiter. Show-Erfinder Fritz Meinecke (35) hält sich nach wie vor bedeckt - sendete seinen Fans aber jetzt eine mysteriöse Nachricht.

Der Magdeburger Abenteurer Fritz Meinecke (35) äußerte sich mysteriös zu den "7 vs. Wild"-Spekulationen. © Screenshot/Instagram/fritz.meinecke

Der häufigste Kommentar, der aktuell unter Fritz' Social-Media-Beiträgen zu finden ist, ist ganz klar: "Wann kommt die vierte Staffel 7 vs. Wild?"

Der Magdeburger Abenteurer hält sich seit Wochen bedeckt und gab zuletzt nur bekannt, dass er die ganzen Spekulationen "witzig" fände

Mit einer Instagram-Story schürt er die Gerüchteküche nun aber wieder erneut an. Nach einer unerklärten Abwesenheit meldet sich der 35-Jährige zurück und klagt über Jetlag.

Zwar könnte der Ausflug auch nur anlässlich seines Geburtstags gewesen sein, den der Outdoor-Junkie am 24. Mai feierte - er äußert sich aber weder zum Anlass noch zum Ziel seiner Reise. Könnte es doch mit "7 vs. Wild"-Dreharbeiten zu tun haben?

"Was, wieso, warum, weshalb, was geht hier eigentlich ab, Spekulation über Spekulation, wir warten mal ab", erklärt Fritz in seiner Story.