7 vs. Wild: Fritz Meinecke kündigt vierte Staffel an!

Magdeburg - Wochenlang brodelte die Gerüchteküche um eine vierte Staffel von Fritz Meineckes (35) YouTube-Format " 7 vs. Wild ". Heute ist sie offiziell angekündigt worden.

Zunächst werden sie bei dem kostenloses Amazon-Streamingdienst "Freevee" Stück für Stück zu sehen sein, ehe auch der offizielle YouTube-Kanal von 7 vs. Wild die Folgen bereithält.

Erneut treten bekannte Gesichter aus Film, Fernsehen und Internet an, um in der Wildnis mehrere Tage zu überleben.

Die millionenfach angeklickte Survival-Show wurde durch Meinecke persönlich in einem Video bestätigt.

Auch in der vierten Staffel soll wieder einiges anders werden, verrät Fritz Meinecke. © Screenshot/YouTube/7vsWild

Aktuell soll an der Produktion mit Hochdruck gearbeitet werden, heißt es in dem Ankündigungs-Video. Show-Erfinder Meinecke will damit verdeutlichen, dass bis zu einem nächsten Video noch einige Wochen Zeit vergehen werden.

In diesem und folgenden sollen dann Teilnehmer, Ort und weitere Details verraten werden. Fans, die bei der Ankündigung auf prominente Namen gehofft hatten, wurden leider enttäuscht.

Zuletzt waren Influencer und Streamer wie Hugo Goedert (20) alias "Letshugo", "Julia Beautx" (Julia Willecke, 25) und Sandra Safiulov (24) vom Kanal "Selfiesandra" für drei Wochen dem Internet fern.

Als sich später auch Stefan Hinkelmann vom Outdoor-Kanal "Survival Deutschland" für eine Online-Pause verabschiedete, waren sich die Survival-Fans sicher, dass nur "7 vs. Wild" dahinter stecken konnte.

Ob erneut an dem Konzept der Sendung gedreht wurde, ließ Meinecke offen. Allerdings heizt er die Gerüchte weiter an: "Zuschauer von Staffel eins, zwei und drei wissen, was jetzt kommt: Es wird auch hier mal wieder alles komplett anders."

Seine Freude auf die neue Staffel lässt er nicht verborgen: "Ich habe Bock drauf, ich hoffe ihr seid auch gehypt."