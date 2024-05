Zahlreiche Streamer gehen offline - steckt etwa die 4. Staffel "7 vs. Wild" dahinter?

Magdeburg - Nur reiner Zufall? Eine ganze Reihe von Streamern und Influencern kündigte ihre Abwesenheit an. Könnte es mit Dreharbeiten für die vierte Staffel von " 7 vs. Wild " zu tun haben?

Fritz Meinecke (34), der Erfinder von "7 vs. Wild", hat sich noch nicht zu einer vierten Staffel geäußert. © Screenshot/Instagram/fritz.meinecke

Neuigkeiten zum Hit-Format "7 vs. Wild" waren in den letzten Wochen und Monaten eher mau. Wann und ob es eine vierte Staffel geben wird, steht in den Sternen.

Doch die Gerüchteküche ist am Brodeln - wird die neue Sendung etwa komplett geheim gedreht?

Die Spekulationen wurden laut, nachdem sich gleich vier namhafte deutsche Streamer und Influencer für exakt drei Wochen von der Bildfläche verabschiedet haben.

Streamer Hugo Goedert (20) alias "Letshugo" war der Erste, der für drei Wochen offline ging und nicht verraten "durfte", warum.

Prompt nahm auch Influencerin "Julia Beautx" (Julia Willecke, 25) eine Auszeit von ihrer super erfolgreichen Onlinepräsenz.