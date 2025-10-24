"7 vs. Wild"-Teilnehmer beklauen indigene Einwohner

Leticia (Kolumbien) - Am vierten Tag bei " 7 vs. Wild " suchen die Teilnehmer verzweifelt nach Nahrung. Zwei der Überlebenskünstler machen eine Entdeckung - und treffen eine unüberlegte Entscheidung.

"7 vs. Wild"-Teilnehmer David Leichtle (35) nimmt unüberlegt fremde Gegenstände mit. © Screenshot/YouTube/7vsWild

Schon vier Tage halten es die sieben Teilnehmer weitgehend ohne Essen aus. Abgesehen von etwas Baumrinde und einigen Früchten hatte die Gruppe kein Glück bei der Nahrungssuche - bislang.

Mit selbst gebastelten Angeln gelingt ihnen ein erster Fischfang. Doch zwei kleine Welse machen nun mal keine sieben Erwachsenen satt.

Moderatorin Jeannine Michaelsen (43) und Outdoor-Profi David Leichtle (35) trennen sich von der Gruppe, um den nächsten Briefkasten zu finden, wo Gastgeber Hervé Neukomm (47) Anweisungen oder Hilfsmittel hinterlegen kann.

Auf der Suche nach der Box machen die beiden eine tolle Entdeckung. Im dichten Amazonas-Regenwald finden sie ein kleines Boot, einen Topf und ein riesiges Netz.

"Damit haben wir richtig Möglichkeiten, Nahrung rauszuholen", freut sich David.