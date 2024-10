"Code Red": Gesundheitlicher Notfall bei "7 vs. Wild"

Neuseeland - Mittlerweile ist eine Woche vergangen, seitdem die Teilnehmer von " 7 vs. Wild - Crashed " in der neuseeländischen Wildnis ausgesetzt wurden. Jetzt gab es einen Notfalleinsatz und damit das automatische Ausscheiden eines Teilnehmers aus dem Projekt.

Während alle bei minus zwei Grad in ihrem provisorischen Unterschlupf versuchten zu schlafen, fing der Internet-Star plötzlich an zu röcheln und zu husten.

Hugo "LetsHugo" Goedert (21) ging es von Tag zu Tag immer schlechter. An Tag 7 musste er aus dem Survival-Camp geholt werden. © Screenshot/YouTube/7vsWild

Mit Mühe und Not konnte er übermitteln, dass er neben dem augenscheinlichen Zittern, Husten, Röcheln, Übelkeit und den Sprachproblemen auch Magenkrämpfe habe.



In einem erbärmlichen Ton und unter Tränen sagte der 21-Jährige: "Ich kann nicht mehr." Selbst Zuschauer lässt dieser Moment schockiert zurück.

Musiker Joey Kelly (51) und "Selfiesandra" überlegten nicht lange. Nach einer absichernden Nachfrage, ob sie für ihn das Produktionsteam über einen Notfall informieren sollen, aktivierten sie das dafür vorgesehene Alarmierungsgerät.

Ein Team von Sanitätern machte sich daraufhin sofort auf dem Weg. Auch Show-Erfinder Fritz Meinecke (35) schnappte sich sofort ein Satellitentelefon, um Kontakt zu den Teilnehmern aufzunehmen.

Innerhalb weniger Minuten war das Rettungsteam vor Ort und nahm den 21-Jährigen aus der Show heraus. In der "Orgafarm", wo die ausgeschiedenen Teilnehmer zunächst betreut werden, wartete auch Meinecke.

Beim Anblick des Streamers blieben aber auch ihm die Worte im Halse stecken. Zusammen ging es in ein Krankenhaus, wo sich um den jüngsten aller Teilnehmer professionell gekümmert wurde.

Was genau mit ihm geschah und welche Diagnose die Ärzte stellten, wird in einem extra "Behind the Scenes"-Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal von "7 vs. Wild" gezeigt. Die nächste reguläre Ausgabe der Survival-Show erscheint am nächsten Dienstag bei Amazon Freevee.