Flugzeugabsturz bei "7 vs. Wild" - aber wo ist Fritz Meinecke?

Neuseeland - "Herzlich willkommen zur neuen Staffel ' 7 vs. Wild '" - auf diesen Spruch haben die Fans monatelang gewartet. In der ersten Folge der vierten Ausgabe der Survival-Sendung geht es direkt spannend los. Aber wieso nimmt Fritz Meinecke (35) nicht teil?

Die Kandidaten der vierten Staffel werden - im Gegensatz zu den vorherigen Jahren - gemeinsam ausgesetzt und können selbst entscheiden, ob sie zusammenbleiben oder sich aufteilen wollen. Außer der Kleidung an ihren Körpern hat die Gruppe kein Equipment. So müssen sie ganze 14 Tage in der Eiseskälte überleben. Fritz selbst wird nicht teilnehmen, nimmt aber dennoch eine ganz konkrete Rolle ein.

Show-Erfinder Fritz Meinecke (35) nimmt in dieser Staffel nicht teil. © Screenshot/YouTube/7vsWild

Prompt beginnt die Gruppe mit den Vorbereitungen. Material für Betten wird gesammelt, Wasser gesucht und das Flugzeugwrack auseinandergebaut.

Dabei finden die Teilnehmer wertvolles Equipment - eine Axt, Schlafsäcke, Decken, leere Kanister und Flaschen.

Einer fehlt allerdings - Stefan Hinckelmann (47), besser bekannt als "Survival Deutschland", macht sich sofort allein auf den Weg und erkundet das Areal.

Er ist überzeugt, dass es jetzt andere Prioritäten gäbe, wie zum Beispiel einen besseren Schlafplatz zu finden. "Ich glaube, das Flugzeug rennt nicht weg", meckert er.

Joe Vogel und Kampfsportler "Flying Uwe" (37) übernehmen die Führung der Bande, immerhin haben sie am meisten Survival-Erfahrung. Gemeinsam beschließen sie, die gefundenen Signalfackeln aufzusparen und die erste Nacht ohne Feuer auszukommen.

Leichter gesagt als getan, denn mit Nachteinbruch fallen die Temperaturen auf -3 Grad. "Ich dachte, die Staffel wird pussymäßig. Ja leck' Eier, das ist die härteste scheiß Staffel, die es gibt", so Streamer "LetsHugo" direkt.

Wie es der Gruppe in der ersten Nacht ergeht, welchen wichtigen Fund sie machen und was Hugo abseits von der Gruppe erlebt, erfahrt Ihr in der ersten Folge "7 vs. Wild - Crashed" auf Amazon-Freevee. In 14 Tagen kommen die Folgen dann auch auf YouTube online.