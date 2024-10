"Ich war mir so sicher, dass ich das hinbekomme" - "7 vs. Wild"-Teilnehmer denkt über Abbruch nach

Neuseeland - Eisige Kälte und knappe Ressourcen: Die " 7 vs. Wild "-Teilnehmer haben es in der neuen Staffel wirklich nicht leicht. Nun denkt der erste Kandidat daran, die Herausforderung abzubrechen.

Streamer und YouTuber LetsHugo (21, l.) hat die Herausforderung unterschätzt. © Bildmontage: Screenshot/YouTube/7vsWild

Noch ist die Stimmung unter den sieben Kandidaten den Umständen entsprechend stabil - trotz Hunger und nächtlicher Minusgrade.

In der neuesten Folge der vierten Staffel der Show von Fritz Meinecke (35) bauen die in Neuseeland ausgesetzten Teilnehmer ihren Unterschlupf aus und freuen sich über das erste Lagerfeuer.

Der Streamer und YouTuber "LetsHugo" (21) streift währenddessen nervös durch die Gegend.

Er hatte in den ersten Tagen schon Durchfall und einen eingefrorenen Schlafsack. Das ist es allerdings nicht, was ihn an den Rand eines Nervenzusammenbruchs bringt!

"Es ist scheißekalt, ich hab nix zu tun hier", beschwert sich der 21-Jährige bei dem Kampfsportler "Flying Uwe" (37). Der junge Streamer ist so an Handy und PC gewöhnt, dass ihm der Mangel an Unterhaltung in der Wildnis mehr zusetzt als die harten Bedingungen.

"Ich bin wirklich einfach zugepumpt durch Scheiße, dass ich jetzt nicht darauf klarkomme, dass ich gar nichts hab", führt Hugo aus. Das setzt ihm so zu, dass er an einen freiwilligen Austritt denkt!

"Realtalk: Ich kann mir vorstellen, dass ich nach einer Woche mich verpisse einfach", lamentiert der Streamer. "Ich halte diese Langeweile nicht aus, ich check nicht, wie ihr das alle hinkriegt."