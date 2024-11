Joe Vogel rechnet mit "7 vs. Wild"-Stefan ab: "Fand ich feige!"

Neuseeland - Es war DER Schock in der aktuellen Staffel " 7 vs. Wild ": Ausgerechnet Outdoor-Kenner Stefan Hinckelmann (47) war der Erste, der ausschied . Einer der Auslöser war ein Streit mit Biologe Joe Vogel (40). Im Podcast zur Sendung redet Vogel nun Klartext.

Biologe Joe Vogel (40) rechnet im "7 vs. Wild"-Podcast mit Teilnehmer Stefan Hinckelmann (47) ab. © Screenshot/YouTube/7vsWild

Im offiziellen "7 vs. Wild"-Podcast erklärt der 40-Jährige, dass er bereits lange vor den Dreharbeiten für die Survival-Show Kontakt zu Hinckelmann gehabt habe. "Ich war von seiner Art genervt und er von meiner", stellt der Outdoor-Kenner prompt klar.

Stefan habe ihn mit Fachfragen zum Thema Survival gelöchert - woraufhin Joe prompt seine Nummer auf Stumm geschaltet habe. Auch zu Beginn der Dreharbeiten in Frankfurt wurden die beiden nicht warm miteinander.

"Wir haben festgestellt, dass wir nicht miteinander können", erklärt Joe in der aktuellen Podcast-Folge. Dies sei in Ordnung und normal, allerdings hätten sich diese "kleinen Animositäten" in der Stresssituation, der sie in der Show ausgesetzt waren, hochgeschaukelt.

Was auch die Zuschauer von "7 vs. Wild" schnell sehen konnten: Joe und Stefan eckten überall an. Beispielsweise hatte Joe die Leitung der siebenköpfigen Gruppe übernommen, wovon der 47-Jährige alles andere als begeistert war.