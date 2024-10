Alarm bei "7 vs. Wild": Fritz Meinecke empfängt ersten freiwilligen Aussteiger

Lindis Pass (Neuseeland) - Am vierten Tag nach ihrem fiktiven Flugzeugabsturz geht es für die Survival-Teilnehmer von " 7 vs. Wild - Crashed " schon am Morgen heftig zur Sache.

Hinkelmann hatte am Vorabend Holz geholt und es zum Trocknen in die Nähe des Lagerfeuers platziert.

Den Höhepunkt der Eskalationsspirale erlebten alle am Morgen des vierten Tages in der neuseeländischen Wildnis. Aus Sicht von Hinkelmann konnte er nur aus dieser entkommen, wenn er die Show verlässt.

Fritz Meinecke ist in der vierten Staffel seiner Survival-Show nur Teil der Crew hinter den Kulissen. © Screenshot/YouTube/7vsWild

Laut Hinkelmann haben die Sticheleien und Beleidigungen gegen ihn bereits beim Abflug in Frankfurt begonnen. Doch am vierten Tag hatte er die Nase voll und drückte den Knopf für seine persönliche Evakuierung.

Als die Meldung in der Zentrale des Organisations- und Produktionsteams eintraf, waren alle überrascht. Selbst Show-Erfinder Fritz Meinecke (35) konnte nur schockiert fragen: "Was?"

Sofort trat ein abgesprochener Ablauf ein: Per Funk fragte Meinecke zu den Gründen und dem Wohlergehen bei Hinkelmann nach. Die Crew organisierte sofort einen Helikopter, der den freiwilligen Aussteiger aus der Wildnis abholte.

Im Orga-Camp angekommen, begrüßte ihn Meinecke und erkundigte sich über die Situation im Camp. Hinkelmann schilderte daraufhin die Dinge aus seiner Sicht.

Beim Bericht über den brennenden Flugzeugflügel konnte sich der Abenteuer-YouTuber nur noch fassungslos ins Gesicht fassen.

Wie sich von nun an die restlichen sechs Teilnehmer in der Wildnis schlagen, seht ihr jeden Dienstag und Freitag in einer neuen Folge von "7 vs. Wild" auf Amazon Freevee und auf YouTube.