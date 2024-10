Nächster Abbruch bei "7 vs. Wild"? Krankheit und Kälte setzen den Kandidaten zu!

Neuseeland - Tag fünf ist bei " 7 vs. Wild - Crashed " angebrochen. Während die einen Kandidaten mit guter Laune strahlen, werden die anderen von Krankheit und aufwendigen Suchaktionen geplagt.

Auch Influencerin "JuliaBeautX" (25) zeigte erste Krankheitssymptome. "Ich habe mir gerade einen Zopf gemacht und Junge, das tat weh. Das war das anstrengendste, was ich seit Langem gemacht habe", beschrieb sie ihren Zustand.

Zwei Überlebenden ging es jedoch gar nicht gut. "LetsHugo" (21), der bereits seit den ersten Tagen am Kränkeln war, hing weiter durch. "Habe Angst, dass die Erkältung schlimmer geworden ist", gab der Streamer zu.

Nachdem Stefan Hinkelmann (47) am vierten Tag wegen der andauernden Streitigkeiten bereits als erster den Knopf für seine Evakuierung gedrückt hatte, war die Stimmung bei den restlichen Teilnehmern am Morgen danach auf einem Höhepunkt.

Es wird wieder kalt bei "7 vs. Wild"! YouTuberin "SelfieSandra" kommt an ihre Grenzen. © Screenshot/YouTube/7vsWild

Während der Suchaktion stellte der 21-Jährige seinen Team-Kollegen auf eine Geduldsprobe. Während Uwe sich auf die intensive Suche nach dem Rucksack begab, vertrieb sich Hugo die Zeit damit, etwas herumzublödeln.

"Or, der Junge, ne. Der macht mir das nicht leicht", sagte Uwe etwas genervt, während er sich nach dem verschwundenen Survival-Neuling umschaute.

Nachdem die beiden Kundschafter endlich das Objekt der Begierde entdeckt hatten, ging es zurück ins Camp, um das neue Equipment, darunter Hundefutter und ein Stuhl, zu inspizieren. Hier ließen die Kandidaten dann auch den Tag freudig ausklingen.

In der Nacht überkam es dann einen Survivor mit dem Drang, abzubrechen. "SelfieSandra" zeigte sich beim nächtlichen Toilettengang nachdenklich. "Das war, glaube ich, bis jetzt die schlechteste Nacht, die ich hatte", erklärte sie niedergeschlagen.

Die Kälte setzte der 25-Jährigen heftig zu. "I want to drück the Code yellow. Es geht nicht mehr."