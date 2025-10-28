Larven dringen in Haut ein: Werden "7 vs. Wild"-Teilnehmer von Parasiten geplagt?

Die Teilnehmer der fünften Staffel "7 vs. Wild" halten sich im Amazonasgebiet auf. Dort machen vor allem kleine Plagegeister den Abenteurern zu schaffen.

Von Robert Lilge

Leticia (Kolumbien) - An Tag 4 bei "7 vs. Wild: Amazonas" herrschte unter den Teilnehmern große Aufbruchstimmung. Das Notlager konnte endlich verlassen werden. Allerdings machten kleine Plagegeister großen Ärger.

Abenteurer Joe Vogel (41) spekuliert, dass es sich bei den roten Pusteln um eine Parasiten-Erkrankung handeln könnte. © Screenshot/YouTube/7vsWild Die Aufgabe, einen neuen Briefkasten mit weiteren Anweisungen darin zu finden, gestaltete sich für Survivaltrainer David Leichtle (35) und TV-Moderatorin Jeannine Michaelsen (43) schwieriger als gedacht. Der eigentlich rot-orange Kasten wollte partout nicht aus der Natur herausstechen, um entdeckt zu werden. Michaelsen schimpfte dabei: "Ich kotz' im Strahl." Dabei wurden nicht nur die im vorübergehenden Notlager wartenden übrigen Teilnehmer von Moskitos zerstochen. Auch Michaelsen und Leichtle bekamen die Plagegeister ins Ohr und sogar in den Mund. Nachdem der Survivaltrainer und die Moderatorin eine neue Anweisung aus dem Postkasten herausgeholt hatten, machten sich alle Teilnehmer kurz darauf auf den Weg in Richtung ihres neuen Camps. Dort konnten sie wenig später das Geschehene der vergangenen Tage Revue passieren lassen und sich einmal körperlich gründlich abchecken.

Stammen Pusteln wirklich von Moskitos oder doch Parasiten?