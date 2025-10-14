Seltsamer Plan bei "7 vs. Wild": Teilnehmer reiben sich mit Ameisen ein

Leticia (Kolumbien) - Die fünfte Staffel " 7 vs. Wild " stellt die Teilnehmer vor nie da gewesene Probleme. So wird die Gruppe von fiesen Steckmücken geplagt. Doch Survival-Experte David hat eine skurrile Idee.

Survival-Trainer David Leichtle (35) hat bei "7 vs. Wild" eine interessante Idee. © Screenshot/YouTube/7vsWild

Die sieben Überlebenskünstler haben die ersten 16 Stunden im Amazonas-Regenwald gemeistert und überraschend gute Laune. Das einzige Dauerproblem: Mücken.

Biologe Joe Vogel (41) erklärt, dass einige Mückenarten nachts eigentlich weniger aktiv seien. Dieses Glück hat die Gruppe leider nicht, sie wird bei der hohen Luftfeuchtigkeit permanent von den nervigen Tierchen gepiesackt.

Doch Survival-Trainer David Leichtle (35) verkündet plötzlich stolz: "Es gibt eine neue Entdeckung, und zwar natürliches Insektenschutzmittel gegen Mücken."

Der 35-Jährige deutet hinter sich auf eine riesigen, gruselig aussehenden Zapfen - ein Ameisennest.

Leichtles Begleiter Lucas Michels (28) und Jeannine Michaelsen (43) staunen nicht schlecht, als der Outdoor-Profi plötzlich einfach das Nest berührt, einige Insekten auf seine Hand nimmt und sie auf seinen Armen verreibt.