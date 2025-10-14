Seltsamer Plan bei "7 vs. Wild": Teilnehmer reiben sich mit Ameisen ein
Leticia (Kolumbien) - Die fünfte Staffel "7 vs. Wild" stellt die Teilnehmer vor nie da gewesene Probleme. So wird die Gruppe von fiesen Steckmücken geplagt. Doch Survival-Experte David hat eine skurrile Idee.
Die sieben Überlebenskünstler haben die ersten 16 Stunden im Amazonas-Regenwald gemeistert und überraschend gute Laune. Das einzige Dauerproblem: Mücken.
Biologe Joe Vogel (41) erklärt, dass einige Mückenarten nachts eigentlich weniger aktiv seien. Dieses Glück hat die Gruppe leider nicht, sie wird bei der hohen Luftfeuchtigkeit permanent von den nervigen Tierchen gepiesackt.
Doch Survival-Trainer David Leichtle (35) verkündet plötzlich stolz: "Es gibt eine neue Entdeckung, und zwar natürliches Insektenschutzmittel gegen Mücken."
Der 35-Jährige deutet hinter sich auf eine riesigen, gruselig aussehenden Zapfen - ein Ameisennest.
Leichtles Begleiter Lucas Michels (28) und Jeannine Michaelsen (43) staunen nicht schlecht, als der Outdoor-Profi plötzlich einfach das Nest berührt, einige Insekten auf seine Hand nimmt und sie auf seinen Armen verreibt.
Der Trailer zur 5. Staffel
"7 vs. Wild"-Amazonas: Regelbrüche, Geburtstagsfeier und erste Verletzungen
"Das sind spezielle Ameisen, das weiß ich durch Recherche", erklärt David weiter, "ihr nehmt die Ameisen auf die Hand und verreibt die. Und das riecht voll gut, das ist natürlicher Insektenschutz."
Lucas und Jeannine springen auch über ihren eigenen Schatten und reiben sich ebenfalls mit den kleinen Tierchen ein. "Alter, wie das riecht, Wahnsinn", so die 43-Jährige, "aber der Moment, wo man die Hand dranmacht, ist auch bisschen Überwindung."
Ob diese spezielle Methode den Campern wirklich hilft, muss sich zeigen. In der Zwischenzeit beschäftigen sich die sieben mit anderen Notwendigkeiten: Shelter weiterbauen, Essen und Trinkwasser sammeln, noch mehr Regeln brechen und den 23. Geburtstag von Teilnehmer Kris Grippo feiern.
Dann der Schock: Jeannine Michaelsen verletzt sich an der Hand.
Ob sie weiterhin teilnehmen kann oder nach nicht einmal zwei Tagen bereits abbrechen muss, erfahrt Ihr in der aktuellen Folge "7 vs. Wild - Amazonas" auf Prime Video oder ab dem 20. Oktober auf YouTube.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/YouTube/7vsWild, Uli Deck/dpa