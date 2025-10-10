Erster Regelbruch bei "7 vs. Wild": Teilnehmer treffen eine gefährliche Entscheidung

Leticia (Kolumbien) - Schon in der ersten Nacht im Amazonas-Regenwald werden die Teilnehmer der fünften Staffel " 7 vs. Wild " auf eine krasse Probe gestellt und begehen einen Regelbruch.

Survival-Pro David Leichtle (34) ist mit der Feuer-Situation nicht zufrieden. © Screenshot/YouTube/7vsWild

Nach einem knapp dreistündigen Fußmarsch durch den feuchten Regenwald in Kolumbien mit ersten kleinen Verletzungen schaffen es die sieben Kandidaten in der zweiten Folge der Survival-Serie zur beginnenden Dämmerung endlich zu ihrem "Camp".

An ihrem Stützpunkt angekommen ist sich das Team einig, dass als Erstes die Hängematten aufgehängt und ein Lagerfeuer entfacht werden müssen, bevor die Dunkelheit vollständig einsetzt.

Doch das Feuer zu entfachen, gestaltet sich selbst für die Überlebens-Profis unter den Kandidaten schwieriger als gedacht. Joe Vogel (41) und David Leichtle (34) mühen sich knapp zwei Stunden ab, das Lagerfeuer zu starten.

"Wir müssen immer ein Feuer haben, wenn es dunkel ist", erklärt Kris Grippo (23) den Zuschauern erneut eine der wichtigsten Regeln der Show. Es soll die Survivor vor Tieren und anderen Gefahren des Dschungels schützen.

Mit Desinfektionsmittel und reichlich Holz beginnen die Flammen dann endlich zu lodern – jedoch nicht für lange. Dann kommt es zum ersten Regelbruch: Nach dem langen Trip sind die Teilnehmer zu müde für eine Feuerwache, welche notwendig wäre, um das Feuer immer wieder anzufachen, und verabschieden sich in ihre Betten.

"Das war heute mit dem Feuer tatsächlich eine ziemliche Verschwendung", gibt David erschöpft zu. In den Morgenstunden wird Fibii dann das erste Mal von Geräuschen im Camp überraschend geweckt.