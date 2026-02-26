Er missbrauchte drei junge Frauen! Polizei fahndet noch immer nach diesem Mann

Hamburg - Sie suchen ihn immer noch! Die Hamburger Polizei fahndet nach drei Sexualdelikten auch Jahre später noch nach dem Täter. Nun kommt der Fall ins Fernsehen.

Dieser Mann soll in den vergangenen Jahren drei junge Frauen sexuell missbraucht haben. © Polizei Hamburg

Laut Polizei hatten sich die Fälle in den Jahren 2020, 2021 und 2024 abgespielt. Demnach soll der unbekannte Mann in Hamburg und in Neumünster drei Frauen sexuell missbraucht haben.

Zunächst hatte er im August 2020 eine damals 19-Jährige in Hamburg-Wandsbek bedrängt und anschließend im Kellerbereich eines Wohnhauses missbraucht.

Ein Jahr später, im November 2021, verfolgte er eine damals 17-Jährige vom Bahnhof in Neumünster auf ihrem Heimweg. Zunächst konnte sie weglaufen, doch der Mann holte sie ein, brachte sie zu Boden und fiel über sie her.

2024 soll er schließlich erneut in Wandsbek zugeschlagen haben. Zunächst hatte er eine damals 19-Jährige angesprochen und in ein Gespräch verwickelt, kurz darauf soll er sie zu Boden gerissen und missbraucht haben.