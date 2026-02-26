"Cold Case"-Mord von 1991: Einige Hinweise nach TV-Beitrag bei "Aktenzeichen XY"

Köln - In einem 35 Jahre zurückliegenden Mordfall an einer Jugendlichen in Köln hat die Polizei nach der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY ... ungelöst " einige Hinweise erhalten.

Seckin Caglar (†16) war am 16. Oktober 1991 in Köln auf ihrem Heimweg aus der Straßenbahn gestiegen und verschwunden. © Henning Kaiser/dpa

Es habe sich bisher etwa eine Handvoll Anrufer gemeldet, sagte ein Polizeisprecher. Die Hinweise würden nun ausgewertet.

Der Fall war am Mittwochabend in der TV-Sendung vorgestellt worden. Die Polizei hofft auf neue Zeugen oder mögliche Mitwisser.

Die 16-jährige Seckin Caglar war am 16. Oktober 1991 auf dem Heimweg von ihrer Ausbildungsstelle aus der Straßenbahn gestiegen und verschwunden.

Am nächsten Tag wurde ihre Leiche hinter einem Gebüsch nahe der Haltestelle im rechtsrheinischen Köln-Poll gefunden.

Das Mädchen war sexuell missbraucht und erwürgt worden.