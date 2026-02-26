Weitere Opfer nach TV-Fahndung von Sexualstraftäter? Hinweisgeber nennt einen Namen

Hamburg - Drei Frauen soll ein unbekannter Mann in Hamburg und Neumünster sexuell missbraucht haben . Bis heute wird nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet - auch über das Fernsehen.

Dieser Mann soll in den vergangenen Jahren drei junge Frauen sexuell missbraucht haben. © Polizei Hamburg

In der Sendung von Mittwoch wurden die Fälle bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst" im ZDF gezeigt, in der Hoffnung, weitere Hinweise zu dem Unbekannten zu erlangen.

Und der Plan ging auf. Tatsächlich trudelten Dutzende neue Hinweise zu dem Mann ein - unter anderem von mehreren potenziellen weiteren Opfern, die den Mann auf dem zuvor veröffentlichten Fahndungsfoto erkannt haben wollen. Das teilte das ZDF noch kurz nach der Ausstrahlung am Mittwochabend mit.

Teilweise seien die Taten bereits angezeigt worden. Auch bezüglich des Ortes sollen die Angaben mit den bekannten Taten des Mannes übereinstimmen. Die Polizei hoffe nun, dass einer dieser eingegangenen Hinweise entscheidend sein könnte.

Doch das war noch nicht alles. Während der Sendung rief ein weiterer Hinweisgeber aus Istanbul an und nannte sogar den Namen eines Bekannten! Ob es sich dabei tatsächlich um den gesuchten Täter handle, müsse allerdings erst noch geprüft werden.