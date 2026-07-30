Mutter macht sich seit zwei Jahren große Sorgen: Was ist mit ihrem Sven passiert?

Gotha - Fast 27 Monate lang fehlt von Sven Kühn jede Spur. Der damals 47-Jährige aus dem thüringischen Gotha könnte nach Auffassung der Polizei im Drogenmilieu an den Falschen geraten und möglicherweise umgebracht worden sein. Oder ist er lediglich untergetaucht?

Sven Kühn, damals 47 Jahre alt, wird seit Mai 2024 vermisst. © Kripo Gotha

Grundsätzlich hat jede volljährige Person das Recht, ihren Aufenthaltsort frei zu wählen - ohne jemanden darüber zu informieren. Doch nach mehr als zwei Jahren sorgt sich sein Umfeld. Besonders seine Mutter, die ihn am 4. Mai 2024 letztmalig in ihrer Wohnung sah, möchte wissen, wo ihr Sohn steckt.

Da mittlerweile von einer Gefahr für Leib und Leben ausgegangen werden muss, wurde die Polizei aktiv. Und der Vermisstenfall wurde am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" vorgestellt, in der drei komplett neue Hinweise eingegangen sind, denen nun nachgegangen wird, sagte Polizeisprecherin Alexandra Hoodt zu TAG24.

Nicht auszuschließen ist, dass sich der Thüringer im Drogenmilieu aufgehalten hat und dort an den Falschen geraten sein könnte.

Kühn habe sich oft am Coburger Platz, dem Hersdorfplatz, dem Weichenwerk in der Südstraße, dem alten Poco-Domäne-Gelände und auf dem Seeberg südöstlich von Gotha aufgehalten.

Zudem hat es angeblich Kontakt zu einer Angestellten der Calypso-Bar in der Hünersdorfstraße gegeben. "Sie soll von ihm schwanger gewesen sein", sagte XY-Moderator Rudi Cerne (67).