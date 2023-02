"Aktenzeichen XY"-Spezial: Diese Cold Cases beschäftigen die Ermittler noch immer

In einer Sondersendung zeigt "Aktenzeichen XY" vier ungelöste Cold Cases, zu denen die Ermittler auf neue Hinweise hoffen.

München - Der mutmaßliche Mord an der Münchnerin Sonja Engelbrecht vor fast 28 Jahren ist am Mittwoch unter anderem (1. März) Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Cold Cases".

Eine junge Frau erlebt einen schönen Abend mit Freunden. Auf dem Nachhauseweg verschwindet sie. Jahrzehnte später gibt es traurige Gewissheit: Die 19-Jährige wurde ermordet, ein Waldarbeiter findet später ihre Knochen. (Nachgestellte Szenen) © Bildmontage: ZDF/Saskia Pavek (2) Die Ermittler hoffen auf Hinweise, wie es am Montag in einer Mitteilung hieß. Für Tipps, die zur Aufklärung des Verbrechens führten, sei eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt. Die damals 19-Jährige war am 10. April 1995 nach einem Treffen mit Freunden spurlos verschwunden. 2020 und 2022 wurden in einem Waldgebiet bei Kipfenberg im oberbayerischen Landkreis Eichstätt Knochen entdeckt, die die Ermittler der jungen Frau zuordnen konnten. Insgesamt befasst sich die Sendung mit vier Kriminalfällen. Aktenzeichen XY ungelöst Nach Kopfschuss in Hamburg und Zeugenaufruf im TV: Mehrere Hinweise eingegangen Einer davon ist nach ZDF-Angaben der Mord an einer damals 25-Jährigen aus dem Raum Frankfurt am Main. Ein Jagdpächter hatte ihre Leiche im Juni 1987 in einem Waldgebiet bei Hörstein (Landkreis Aschaffenburg) in Unterfranken gefunden. Spuren führten ins Rauschgiftmilieu. Das Bayerische Landeskriminalamt erhoffe sich Hinweise von Mitwissern, die bisher nicht geredet hätten, so das ZDF. Angst vor einer Strafverfolgung wegen Betäubungsmitteldelikten müssten sie nicht haben, diese Taten seien längst verjährt.

Ermittler hoffen auf Hinweise: Rudi Cerne zeigt vier ungelöste Mordfälle in Deutschland

Rudi Cerne (64) führt durch die Sondersendung zu "Cold Cases" in Deutschland. © ZDF/Nadine Rupp