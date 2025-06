Suche nach Rentner (†65) nimmt schreckliche Wendung: Fall bei "Aktenzeichen XY"

Erlensee - Nach dem Fund eines toten 65-jährigen Mannes in Erlensee im hessischen Main-Kinzig-Kreis im Mai geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Am Mittwoch ist der Fall Teil von " Aktenzeichen XY ... ungelöst ".

Alles in Kürze

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei nun weitere mögliche Zeugen um Hinweise und stellt den Fall auch bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst" vor. Ein Fahndungsplakat wurde ebenfalls verteilt.

Der 65-jährige Armenier war zunächst am 15. Mai als vermisst gemeldet worden. Vier Tage später teilte die Polizei mit, dass der Mann tot im Bereich des Erlenwäldchens gefunden wurde.

Hinweise sucht die Polizei zum Verbleib des Mannes am Tag der Tat sowie zu einem Gegenstand (r.), der im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. © Bild-Montage: Friso Gentsch/dpa, Polizeipräsidium Südosthessen

Zum einen werden Personen gesucht, die das Opfer am 15. Mai nachmittags oder in den Abendstunden in Erlensee oder im Bereich des Erlenwäldchens gesehen haben. Hier war der 65-Jährige regelmäßig zu längeren Spaziergängen unterwegs, bei denen er Pfandflaschen sammelte.

Zum anderen erbitten sich die Ermittler Hinweise zu einem Gegenstand - einem 95 Zentimeter langen, unten angespitzten Pfahl mit einem Durchmesser von 1,5 Zentimeter. Dieser könnte im Zusammenhang mit der Tat stehen.

Hier fragen die Ermittler insbesondere, wer Hinweise zur Herkunft des Gegenstands geben beziehungsweise mitteilen kann, wo dieser möglicherweise fehlt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/8098-4118 entgegen. Für Informationen, die zur Aufklärung der Tat führen, hat die Staatsanwaltschaft Hanau eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgelobt.