"Aktenzeichen XY ... ungelöst" zeigt geheimes Doppelleben von vermisster Frau: Wo ist sie?

Phoonsuk Düstersiek wird seit Januar 2020 vermisst. © Kripo Anklam

Die aus Thailand stammende Frau lebte mit ihrem Mann zusammen in Lippe (Nordrhein-Westfalen). Für ihre Arbeit als Prostituierte reiste die damals 57-Jährige durch ganz Deutschland.

Ihr Mann ging davon aus, dass sie lediglich professionelle Thai-Massagen ohne sexuelle Dienste anbieten würde. Zudem hatte Phoonsuk neben ihrem Mann weitere Lebenspartner mit langjährigem Kontakt. Auch wusste kaum jemand, dass sie Drogen konsumierte.

Am 11. Januar 2020 kam Phoonsuk in Stralsund an und mietete eine Terminwohnung für ihre Dienste als Prostituierte an. Da sie am 19. Januar nicht wie vereinbart ausgecheckt hat, ließ der Vermieter die Wohnungstür von der Polizei und Feuerwehr öffnen.

In dem Appartement war das Licht noch überall an, in der Pfanne lag ein fertig gebratenes Fischfilet, Wein und Bier standen auf dem Tisch. Im Bett fanden die Ermittler auf Höhe des Kopfbereichs Blutspuren von Phoonsuk.