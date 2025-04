Doppelter Kieferbruch nach McDrive-Attacke: Opfer (19) ernährt sich monatelang flüssig

Nachgestellte Szene: Zuerst feierte der 19-Jährige mit Freunden in einer Disco. © ZDF

Der in der aktuellen "Aktenzeichen XY"-Sendung präsentierte Fall hatte die Zuschauer so sehr bewegt, "dass sich gleich mehrere gemeldet haben, eine Belohnung auszusetzen", teilte das ZDF anschließend mit.

In der Nacht zum 17. Dezember 2023 ist der junge Mann mit Freunden in der Schwentinentaler Diskothek Atrium südöstlich von Kiel, wo das DJ-Duo HBz auftritt.

Nachdem er seine Begleiter immer wieder verloren hat, will sich der 19-Jährige erst mit Pommes im benachbarten McDonald's stärken und dann die Heimreise antreten.

Doch aus unerklärlichen Gründen gerät er an einem Stromkasten an der Zufahrt zum McDrive mit drei bis vier jungen Männern in Streit.

Einer von ihnen streckt ihn mit einem Faustschlag gegen den Kopf nieder. Am Handy des Opfers muss dessen Kumpel alles mit anhören.