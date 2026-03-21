40 Jahre nach Sex-Mord in Kneipe: "Wir haben Namen genannt bekommen"

Berlin - Renate Pollaczek (†44) wurde 1986 während ihrer Schicht in einer Berliner Kneipe vergewaltigt und ermordet. Jetzt, fast 40 Jahre nach der schrecklichen Tat, könnte der Cold Case doch noch aufgeklärt werden.

Nachgestellte Szene: Die Kellnerin wird im April 1986 an ihrem Arbeitsplatz vergewaltigt und umgebracht. © ZDF/Saskia Pavek

"Wir haben Namen genannt bekommen", sagte Fabian Puchelt vom LKA Bayern am Ende der "Aktenzeichen XY"-Sendung am Mittwochabend. "Das ist genau das, was die Staatsanwaltschaft auch gehofft hat."

Nun würde überprüft, ob die Personen noch wohnhaft in Berlin sind. Obwohl fast vier Jahrzehnte vergangen sind, ist es gut möglich, dass der Täter noch lebt. Damals wurde er auf 20 bis 25 Jahre geschätzt, dürfte jetzt also in seinen 60ern sein.

Ob bei den genannten Männern der Täter dabei ist, kann schnell festgestellt werden. 1986 wurden DNA-Spuren an "Camel"-Zigaretten und an der Leiche gesichert, die den Mörder überführen werden.

Eine bisherige DNA-Reihenuntersuchung und der Abgleich mit der Datenbank führten bislang zu keinem Treffer.