Er missbrauchte drei junge Frauen! Polizei fahndet noch immer nach diesem Mann

In der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY... Ungelöst bittet die Polizei um neue Hinweise im Fall von drei Sexualdelikten aus Hamburg und Schleswig-Holstein.

Von Robert Stoll

Hamburg - Sie suchen ihn immer noch! Die Hamburger Polizei fahndet nach drei Sexualdelikten auch Jahre später noch nach dem Täter. Nun kommt der Fall ins Fernsehen.

Dieser Mann soll in den vergangenen Jahren drei junge Frauen sexuell missbraucht haben.
Dieser Mann soll in den vergangenen Jahren drei junge Frauen sexuell missbraucht haben.  © Polizei Hamburg

Laut Polizei hatten sich die Fälle in den Jahren 2020, 2021 und 2024 abgespielt. Demnach soll der unbekannte Mann in Hamburg und in Neumünster drei Frauen sexuell missbraucht haben.

Zunächst hatte er im August 2020 eine damals 19-Jährige in Hamburg-Wandsbek bedrängt und anschließend im Kellerbereich eines Wohnhauses missbraucht.

Ein Jahr später, im November 2021, verfolgte er eine damals 17-Jährige vom Bahnhof in Neumünster auf ihrem Heimweg. Zunächst konnte sie weglaufen, doch der Mann holte sie ein, brachte sie zu Boden und fiel über sie her.

2024 soll er schließlich erneut in Wandsbek zugeschlagen haben. Zunächst hatte er eine damals 19-Jährige angesprochen und in ein Gespräch verwickelt, kurz darauf soll er sie zu Boden gerissen und missbraucht haben.

Staatsanwaltschaft setzt Belohnung aus

Die Polizei erhofft sich durch die Ausstrahlung neue Hinweise. (Symbolfoto)
Die Polizei erhofft sich durch die Ausstrahlung neue Hinweise. (Symbolfoto)  © Daniel Karmann/dpa

Er wurde damals wie folgt beschrieben:

  • circa 1,80 Meter groß

  • 25 bis 30 Jahre alt

  • kräftige, breitschultrige Figur mit leichtem Übergewicht

  • dunkelblonde, stoppelige Haare

  • dunkelblonder, stoppeliger Vollbart

  • breite Nase

  • narbige, unebene Haut

  • ovale Hautbesonderheit in der Stirnmitte

  • dunkle Augen mit ausgeprägten Wimpern

  • südländisches Erscheinungsbild

  • sprach Deutsch mit starkem Akzent

  • bekleidet mit schwarzer Sweatjacke mit Reißverschluss, darunter ein weißes Shirt, und grüner Cargohose, trug eine dicke, silberne Halskette

Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zum Ergreifen des Mannes geführt. Daher setzte die Staatsanwaltschaft mittlerweile eine Belohnung in Höhe von 2500 Euro aus.

Die drei Fälle werden am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" vorgestellt. Die Polizei erhofft sich durch die Ausstrahlung neue Hinweise.

Wer etwas zu den Fällen sagen kann, wendet sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 040-4286-56789.

