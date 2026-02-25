Er missbrauchte drei junge Frauen! Polizei fahndet noch immer nach diesem Mann
Hamburg - Sie suchen ihn immer noch! Die Hamburger Polizei fahndet nach drei Sexualdelikten auch Jahre später noch nach dem Täter. Nun kommt der Fall ins Fernsehen.
Laut Polizei hatten sich die Fälle in den Jahren 2020, 2021 und 2024 abgespielt. Demnach soll der unbekannte Mann in Hamburg und in Neumünster drei Frauen sexuell missbraucht haben.
Zunächst hatte er im August 2020 eine damals 19-Jährige in Hamburg-Wandsbek bedrängt und anschließend im Kellerbereich eines Wohnhauses missbraucht.
Ein Jahr später, im November 2021, verfolgte er eine damals 17-Jährige vom Bahnhof in Neumünster auf ihrem Heimweg. Zunächst konnte sie weglaufen, doch der Mann holte sie ein, brachte sie zu Boden und fiel über sie her.
2024 soll er schließlich erneut in Wandsbek zugeschlagen haben. Zunächst hatte er eine damals 19-Jährige angesprochen und in ein Gespräch verwickelt, kurz darauf soll er sie zu Boden gerissen und missbraucht haben.
Staatsanwaltschaft setzt Belohnung aus
Er wurde damals wie folgt beschrieben:
circa 1,80 Meter groß
25 bis 30 Jahre alt
kräftige, breitschultrige Figur mit leichtem Übergewicht
dunkelblonde, stoppelige Haare
dunkelblonder, stoppeliger Vollbart
breite Nase
narbige, unebene Haut
ovale Hautbesonderheit in der Stirnmitte
dunkle Augen mit ausgeprägten Wimpern
südländisches Erscheinungsbild
sprach Deutsch mit starkem Akzent
bekleidet mit schwarzer Sweatjacke mit Reißverschluss, darunter ein weißes Shirt, und grüner Cargohose, trug eine dicke, silberne Halskette
Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zum Ergreifen des Mannes geführt. Daher setzte die Staatsanwaltschaft mittlerweile eine Belohnung in Höhe von 2500 Euro aus.
Die drei Fälle werden am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" vorgestellt. Die Polizei erhofft sich durch die Ausstrahlung neue Hinweise.
Wer etwas zu den Fällen sagen kann, wendet sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 040-4286-56789.
Titelfoto: Polizei Hamburg