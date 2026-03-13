Falscher Paketbote überfällt Paar in Magdeburg: Fall wird Thema bei "Aktenzeichen XY"

Magdeburg - Die Kriminalpolizei Magdeburg bittet nach einem Raub auf ein Ehepaar um Hinweise aus der Bevölkerung und geht mit dem Fall in die ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY... Ungelöst ".

Moderator Rudi Cerne (67) moderiert am 18. März wieder "Aktenzeichen XY... Ungelöst" im ZDF. (Archivfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Am 25. Oktober 2025 klingelte ein falscher Paketbote und drang mit einem Komplizen in das Einfamilienhaus ein, nachdem der 69 Jahre alte Hausbewohner geöffnet hatte, wie es in der Ankündigung für die Sendung heißt.

Die Täter fesselten den Mann und seine Frau, drohten mit einer Schusswaffe. Anschließend verschwanden sie mit geraubtem Bargeld und Schmuck in einem Transporter, der vermutlich von einem weiteren Komplizen gefahren wurde.

Für die Polizei spreche vieles dafür, dass die Männer weitere Taten begangen hätten.

Am 17. Oktober 2025 etwa wurden sie von einer Überwachungskamera bei einem ähnlichen Fall in Staßfurt südlich von Magdeburg aufgezeichnet.

Dort erbeuteten sie den Angaben zufolge eine Uhr im Wert von 13.500 Euro und ein Armband mit Brillanten für rund 26.000 Euro.