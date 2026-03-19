Familie gefesselt und ausgeraubt: Neue Spur und Fotos nach "Aktenzeichen XY"-Ausstrahlung

Dreieich - Ein brutaler Überfall, eine gefesselte Familie und skrupellose Täter auf der Flucht: Nach der Ausstrahlung von " Aktenzeichen XY " am Mittwochabend gibt es jetzt neue, brisante Hinweise im Fall des Raubüberfalls von Dreieich .

Wer hat diesen weißen VW Arteon im Bereich rund um Dreieich gesehen? Es handelt sich dabei um das mutmaßliche Fluchtfahrzeug der Täter. © Polizeipräsidium Südosthessen

In der Nacht zum 4. Februar drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Kinzigstraße ein, überwältigten die anwesenden Familienmitglieder und raubten sie aus.

Die Täter gingen dabei offenbar gezielt und eiskalt vor - die Opfer wurden gefesselt zurückgelassen.

Erstmals veröffentlichten Ermittler nun Fotos, die im Rahmen der TV-Sendung gezeigt wurden. Darunter auch Bilder des mutmaßlichen Fluchtfahrzeugs. Dabei handelt es sich nach aktuellem Stand um einen weißen VW Arteon.

Besonders brisant: Der Wagen war offenbar bereits Stunden vor der Tat in Tatortnähe unterwegs.

Videoaufnahmen zeigen, dass der VW schon am Dienstagabend (3. Februar) ab etwa 21 Uhr unter anderem in der Nähe von Altglas- und Altkleidercontainern im Bereich der Kinzigstraße parkte.

Für die Ermittler ein klarer Hinweis: Die Täter könnten die Tat sorgfältig vorbereitet und das Umfeld zuvor ausgekundschaftet haben.